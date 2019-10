Bauzá ve "lamentable" que Extremadura "esté aislada" y "no tenga las mismas oportunidades"

Ep.



El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) y portavoz de Transporte y Turismo en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, ha considerado este miércoles que es "lamentable" que Extremadura "esté aislada" y "no tenga las mismas oportunidades" que el resto de España.



"Parece que estamos en medio del mar", ha aseverado Bauzá este miércoles al llegar a la estación de Mérida tras realizar un viaje en tren desde Cáceres, y en el que ha señalado que durante el trayecto había tramos "sin cobertura".



José Ramón Bauzá ha realizado este viaje en tren acompañado del presidente de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, y de las cabezas de lista de esta formación al Congreso por Cáceres y Badajoz en las elecciones generales del 10 de noviembre, María Victoria Domínguez y María José Calderón.



En declaraciones a los medios a su llegada a la estación de Mérida, Bauzá ha lamentado que en Extremadura "no hay libre circulación de personas ni de productos", una situación que ha tachado de "inaceptable", tal y como sucede en la N-430 donde "el transporte se ve interrumpido".



Ante este hecho, el eurodiputado de Ciudadanos ha considerado que esta situación perjudica a los productores extremeños, por lo que ha destacado la necesidad de contar con conexiones para que los españoles y los europeos puedan venir a Extremadura a "gozar de los mismos derechos y los mismos bienes".



"Una situación inaceptable la cual los dos partidos siempre han prometido pero nadie ha hecho nada", ha resaltado José Ramón Bauzá, quien ha reafirmado que en Ciudadanos "no prometemos algo que no sepamos que vamos a cumplir, por eso estamos aquí para comprometernos y no con palabras, sino con hechos", ha dicho.



INFRAESTRUCTURAS "COMPLETAMENTE ABANDONADAS"



En esta línea se ha mostrado también la cabeza de lista de Cs al Congreso de los Diputados por Badajoz, María José Calderón, quien ha explicado que el objetivo es enseñarle a José Ramón Bauzá el "aislamiento" en el que vive Extremadura.



"Llevamos muchísimos años reclamando el tren de la dignidad", ha afirmado Calderón, quien ha indicado que España debe "600 millones a Extremadura" por ser "unos ciudadanos cumplidores y leales".



Al respecto, ha pedido que se solucione la situación de la N-430, ya que este hecho "aísla el Atlántico del Mediterráneo", por lo que ha asegurado que las infraestructuras de movilidad están "completamente abandonadas".



"Ciudadanos estará ahí no para prometer en un momento electoralsino para comprometerse con esta tierra. Queremos dejar de ser esos ciudadanos de segunda", ha subrayado Calderón.



Por ello, ha afirmado que ser empresario en Extremadura es "ser valiente", tras por lo que ha explicado que se va a enseñar a José Ramón Bauzá "todos los déficit" con los que cuenta la región a nivel de comunicación y movilidad.



CONEXIÓN "VERGONZOSA"



Por otro lado, la cabeza de lista de Cs al Congreso de los Diputados por Cáceres, María Victoria Domínguez ha lamentado que la conexión de Extremadura con el exterior es "vergonzosa" y "no se ve solución", aunque ha considerado "mucho más vergonzoso" que los propios extremeños no se puedan conectar entre sí, y ha ejemplificado que "Cáceres-Mérida se hace en hora y media en tren".



"Estamos aislados desde el exterior sin que veamos visos que esto pueda solucionarse en un corto plazo y estamos aislados entre nosotros", ha declarado Domínguez.



Al mismo tiempo, ha insistido en la necesidad de convertir en autovía de la carretera que une Cáceres-Badajoz, así como los proyectos y las licitaciones de esta, además, ha lamentado que Extremadura sea la única región de España que tiene sus dos capitales de provincia con esta situación.



"Hemos estado donde hemos tenido que estar porque Ciudadanos no se levanta de las mesas", ha aseverado Domínguez, quien ha dicho que el PSOE ha utilizado "como cortina de humo" para estos hechos "para enmascarar" lo que no se estaba haciendo "ni por el PSOE ni por el PP".



Al respecto, ha dicho que "durante 40 años" se ha engañado a los extremeños, al decir que había "partidas presupuestarias que nunca se han ejecutado".



Además, ha recordado a Fernández Vara que en el "tren europeo Madrid-Lisboa", hay tramos en los que "no hay nada licitado", por lo que ha mandado un "apoyo grande" a las personas que en Navalmoral de la Mata han dicho "no al muro".



Finalmente, Domínguez ha afirmado que Ciudadanos "va a estar al pie de la carretera" para que todo esto "sea una realidad cuanto antes mejor", ya que los extremeños "no pueden esperar más algo que les corresponde por dignidad y por historia".