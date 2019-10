ARMHEX cree que la exhumación de Franco "empieza a dignificar" la democracia

Ep

El colectivo cree que supone "un gran día" para la democracia que "empieza a dignificarse" y a "caminar hacia mayores cotas de calidad".



Así lo ha resaltado en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Armhex, José Manuel Corbacho, que ha afirmado que es "un hecho histórico" con el que, a su juicio, "se ha puesto fin" al "anacronismo" que suponía que "en un país democrático de la Unión Europea tuviera a un dictador en un mausoleo sostenido con fondos públicos".



"Entonces se ha puesto fin a esa ignominia puesto que en definitiva suponía también un agravio para las víctimas del franquismo y para toda la sociedad democrática", ha manifestado en declaraciones a Europa Press Televisión, toda vez que ha añadido que "nos hemos homologado a otros países europeos".



Del mismo modo, Corbacho ha indicado que "probablemente" se ha hecho "tarde" pero no por ello "deja de tener una valoración positiva" que se haya llevado a cabo y ha resaltado que es "un primer paso" para "ahora acometer la urgente resignificación del Valle de los Caídos".



Además, también ha apuntado que hay que acometer "las otras recomendaciones que se expusieron en el informe del comité de expertos elaborado en noviembre de 2011" como "que el otro líder fascista cuyos restos allí reposan pasen a no tener ese lugar privilegiado".



Igualmente, ha citado que hay que "abordar de una vez por todas" la"desacralización" del lugar y "convertirlo en un cementerio civil". "Y resignificar todo el conjunto con un carácter claramente pedagógico, fundamentalmente pensando en dar esa información a nuevas generaciones sobre unos hechos que no deberían volver a repetirse en nuestro país", ha remarcado.



Sobre el proceso para la exhumación de Franco, Corbacho ha considerado que ha sido " muy largo" y en el que "se han estirado todos los plazos" pero, a su entender, "no por voluntad del Gobierno precisamente sino como consecuencia de todas las trabas y obstaculizaciones que la familia del dictador ha puesto".



En este sentido, el presidente de la Armhex ha recordado que el proceso empezó con una proposición de ley que "se aprueba en el Congreso de los Diputados en el año 2007, todavía con el Gobierno de Rajoy y los votos a favor de todos los partidos" y que el decreto de 2018 "se aprueba también sin ningún voto en contra".



"Entonces no alcanzamos a comprender las tibiezas de algunas formaciones políticas que creemos que no han estado a la altura de lo que deberían ser unas formaciones políticas de un Estado del siglo XXI", ha espetado.



Finalmente, sobre si la fecha de exhumación es electoralista teniendo en cuenta la convocatoria de Elecciones Generales el próximo 10 de noviembre, ha incidido en que el Real Decreto-Ley y el acuerdo del Consejo de Ministros "arrancan del verano pasado, es decir, hace más de un año" por lo que ha opinado que "probablemente no era voluntad del Gobierno haber llegado a este punto".



"Al margen de todo ello, no deja de ser un día importante, un día histórico y yo creo que un día para mejorar la calidad democrática de nuestro país y que deje de estar exaltado y honrado un dictador en una sociedad en pleno siglo XXI de nuestro entorno europeo", ha concluido.