Unidas por Extremadura insiste en necesaria "iniciativa" de Junta para "impulsar" empleo

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías ha apelado a la necesaria -a su juicio- "iniciativa" de la Junta para "impulsar" el empleo en la comunidad, teniendo en cuenta que a su juicio "el panorama" del paro en la región "continúa en las mismas coordenadas" a tenor de los datos de la EPA dados a conocer este jueves.



"El panorama continúa en las mismas coordenadas, en los mismo parámetros, con una extrema debilidad del mercado laboral extremeño que depende totalmente de la estacionalidad, de la coyuntura del momento", ha sentenciado Macías, quien ha alertado también de que la figura del "trabajador pobre ha vuelto para quedarse" en Extremadura.



También, en rueda de prensa este jueves en la Asamblea, ha advertido de que -a tenor de los datos de la EPA- existe una situación "todavía peor" para mujeres y jóvenes en Extremadura en materia laboral; y en este marco ha considerado igualmente que "son muy necesarias" las inversiones del Estado y de la UE para "favorecer" la infraestructuras férreas y de comunicación que necesita Extremadura.



Sobre los datos concretos de desempleo de la EPA dados a conocer este jueves, Macías ha incidido en que "están marcados" por la "estacionalidad" de los meses de verano, "tradicionalmente buenos" para el empleo al estar vinculados al turismo y a las campañas agrícolas.



Además, ha reconocido que en la EPA "hay una cierta mejoría" respecto a los datos de paro, aunque "no deja de ser una mejoría muy leve"; y ha recalcado que la tendencia en todo caso en Extremadura "sigue siendo negativa", pues la tasa de desempleo respecto a nivel nacional "se va ampliando" y "sigue habiendo por tanto caminos divergentes en la evolución del mercado laboral".



"Las mujeres son las más perjudicadas en Extremadura" y "lo mismo ocurre con los jóvenes", ha lamentado Macías, quien ha dicho también que a esto se añade que la región acumula los salarios "más bajos" de España, y que la tasa de pobreza ha aumentado un 0,8 por ciento según el último estudio Arope.



Finalmente, ha criticado que la figura del trabajador contratado "pero que no llega a fin de mes" es "ya una realidad" en Extremadura; así como también la "tendencia en el mercado laboral extremeño a no aplicar la subida del Salario Mínimo Interprofesional".