Vara espera que Cs no abandone el Pacto por el Ferrocarril y vuelvan los que han salido

Ep

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que espera y desea que Ciudadanos no abandone el Pacto por el Ferrocarril en Extremadura, así como que "los que se han salido" del mismo "vuelvan".

Además, ha achacado a la proximidad de las elecciones generales del 10 de noviembre la postura esgrimida por la candidata de Cs al Congreso por Badajoz, María José Calderón, de que su partido estudiará "si participar o no" de la "pantomima" de Pacto por el Ferrocarril en la comunidad en su próxima reunión.

Fernández Vara ha subrayado que, "a ver si pasa ya lo del día 10 y empiezan las cosas a serenarse" pero, ha recordado a los partidos de la oposición que "ya van casi 400 millones de euros adjudicados por parte de ADIF en este año" en Extremadura.

Además, ha recalcado que espera y desea "no sólo que no se salga Ciudadanos" del Pacto por el Ferrocarril, sino que "los que se han salido vuelvan", porque dicho pacto "nunca ha sido partidario a lo largo de todo el proceso" y, en consecuencia, tampoco le gustaría ahora que lo fuera.

"No me gustaría que esto fuera partidario, no lo ha sido nunca a lo largo de todo el proceso, no me gustaría que fuera ahora tampoco", ha sentenciado Vara, quien ha reiterado su planteamiento de que declaraciones como las de Cs este lunes sobre el tren pueden deberse a la proximidad de las elecciones generales.

Y, ha concluido que, "a ver si ya pasan estas semanas (del 10N) y las aguas se enfrían un poquito y las mentes se tranquilizan también un poquito".