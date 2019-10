Cs considera "vergonzoso" el "uso electoralista" que el PSOE hace del tren

La candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Badajoz María José Calderón ha considerado "vergonzoso" el "uso electoralista" que tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hacen del tren, al tiempo que ha pedido la convocatoria de una manifestación en Madrid en defensa del ferrocarril.

Así pues, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, Calderón ha explicado que Ciudadanos ya anunció hace una semana que era necesaria la reunión del Pacto por el Ferrocarril y, ha señalado que, "según se ha publicado en prensa, se prevé que esa reunión se realice a principios de noviembre, coincidiendo con la campaña electoral".

"Es vergonzoso que el Partido Socialista haga un uso electoralista de algo tan sagrado como es un reivindicación y demanda social que es la piedra angular de las desigualdades que sufre esta región", ha criticado Calderón.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que se convoque "de manera inmediata" una manifestación en Madrid que "debe estar encabezada por los agentes sociales".

De esta forma, la candidata al Congreso por la provincia de Badajoz ha indicado que "parece que esta vez no interesa convocar la manifestación por el tren, no interesa visualizar la unión de los extremeños", con lo que ha apuntado que Ciudadanos Extremadura estudiará "si participar o no en esta pantomima".

PAGO A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por otra parte, sobre el traspaso a las comunidades de las entregas a cuenta, Cs ha aplaudido que se haya acelerado ese pago pero, ha considerado una "irresponsabilidad cómo se ha tratado el tema", según ha informado Cs en una nota de prensa.

"A poco del comienzo de unas nuevas elecciones hemos visto como el PSOE ha desbloqueado este tema. Este es el modus operandi del Partido Socialista y así lo demostró el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura cuando usó la institución en beneficio propio para eliminar la limitación de mandatos", ha aseverado.

En este sentido, Calderón ha puntualizado que "este pago viene con letra pequeña", ya que "Sánchez no cumplirá con el pago del IVA, hay 86 millones que no llegarán".

Por todo ello, la candidata de la formación naranja al Congreso ha incidido en que el próximo 10 de noviembre los ciudadanos tendrán que elegir entre "la España bloqueada de Sánchez o la España en marcha de Albert Rivera".

SENTENCIA 'PROCÉS'

Finalmente, y preguntada por la valoración de la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del 'procés', Calderón ha defendido que su partido acata la sentencia y que "se ha hecho justicia".

"Ya estamos ante condenados en firme por el Tribunal Supremo y decir al gobierno en funciones que sea el garante de la seguridad para tantos catalanes que ven con preocupación movimientos violentos que se puedan llevar a cabo en Cataluña", ha concluido.