El PSOE extremeño ve en la sentencia del 'procés' una "victoria del Estado de Derecho"

El PSOE en Extremadura ve en la sentencia del 'procés' una "victoria del Estado de Derecho", y además de "respeto" y "acatamiento" del fallo, pide el "cumplimiento de las penas".



Además, la formación en la comunidad transmite su "apoyo sin fisuras" al Gobierno central "para que lleve a cabo cuantas acciones sean necesarias en Cataluña", según ha desgranado en rueda de prensa este lunes en Mérida el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González.



Como posicionamiento "muy claro" de su partido en la comunidad, González ha pedido "respeto, acatamiento de la sentencia y cumplimiento de las penas", y ha considerado que el fallo supone además "un aviso a navegantes" para "todos aquellos que intenten ir contra el ordenamiento jurídico" de "todos los españoles y españolas", en referencia a la Constitución.



"En este país en el año 78 nos dimos todos una Constitución que nos ha llevado a tener los mejores 40 años de la historia de España, y el Estado de Derecho ha triunfado, y es un aviso a navegantes: todos aquellos que intenten ir contra el ordenamiento jurídico que todos los españoles y todas las españolas nos dimos hace 40 años y que ha provocado los mejores años de nuestra historia les podrá pasar lo que les ha pasado a los procesados por el procés", ha declarado el portavoz socialista.



Así, tras incidir en que la sentencia del 'procés' es "una victoria del Estado de Derecho", ha subrayado también desde el PSOE extremeño su "apoyo sin fisuras" al Gobierno de la nación "para que lleve a cabo cuantas acciones sean necesarias en Cataluña".



En este sentido, ha deseado que "no pase nada en esta semana" como reacción a dicha sentencia, toda vez que si bien "los ciudadanos pueden manifestarse en un estado de derecho libre y democrático", espera que "esas manifestaciones y las declaraciones de ciertos responsables políticos no pasen a mayores".



"Porque también en Cataluña hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas que seguramente no comparten lo que otra parte de esa población puede expresar esta semana en las calles, y que sí comparten que haya una convivencia democrática con respeto y acatamiento a nuestro ordenamiento jurídico entre todos los españolas y españolas", ha añadido.



Cabe destacar que la Sala de lo Penal Tribunal Supremo que juzgó el 'procés' independentista en Cataluña ha condenado por unanimidad al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.