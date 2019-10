Creex cuestiona el anuncio de Sánchez de reducir peonadas para acceder al subsidio

La Confederación Empresarial Regional Extremeña (Creex) ha alertado sobre "posibles efectos indeseados" derivados del anuncio realizado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de reducir el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.



El secretario general de la CREEX, Javier Peinado, se ha mostrado de acuerdo en que "desde el punto de vista social", hay que "facilitar ayudas y subsidios cuando sea necesario porque así lo demande la situación de determinadas personas o colectivos", pero a su juicio, ésta "debe ser una medida muy meditada y calibrada para no provocar efectos perjudiciales sobre la actividad económica y el empleo, como puede ser la desincentivación en la búsqueda de empleo".



Además, ha añadido que la reducción del número de peonadas es una medida que se debería tomar, tras un "análisis riguroso" de situación, "cuando por alguna circunstancia se ve que hay personas que no pueden cumplir con el mínimo marcado en una determinada zona al haberse dado unas circunstancias muy especiales".



"Este tipo de actuaciones hay que medirlas bien, y no pueden improvisarse ni tomarse de manera unilateral y sin ningún análisis, porque, a medio plazo, pueden tener un impacto negativo mucho mayor del que se pretendía evitar", ha aclarado Peinado.



El secretario general de la CREEX ha recordado la situación que se creó este verano en Extremadura con la campaña de la fruta, cuando "no se encontraban personas para recoger la fruta, y sin embargo las cifras del Sexpe nos hablaban de que había 97.000 extremeños en el paro", algo que ha planteado "¿cómo es posible?".



"Si no se mide bien la actuación, estas ayudas y subsidios actúan como elemento desincentivador a la hora de buscar o aceptar un empleo, lo que tiene un efecto dominó", ha señalado Peinado, quien ha apuntado que "si no se recoge la fruta, las centrales hortofrutícolas ven mermada su actividad, lo que se traduce en menos empleo y menos actividad económica".



Por este motivo, ha considerado que "a plazo inmediato, las consecuencias de una medida que supuestamente debía ayudar lo que hace es perjudicar a los propios trabajadores".



Por ello, Javier Peinado ha pedido que en estos días de precampaña electoral "no se anuncien medidas de corte claramente electoralista, sin sopesar cómo afectan a la actividad, y se dejen para las mesas de diálogo social, abordándolas con sosiego y rigor si es necesario".