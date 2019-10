Pablo Casado visitará este martes la Feria de Zafra

Ep.



El presidente nacional del PP, Pablo Casado, visitará este martes, día 8, la Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra (Badajoz) como "contrapeso" tras las palabras la pasada semana del jefe del Ejecutivo estatal en funciones, Pedro Sánchez, sobre el jamón en el mismo enclave extremeño.



Durante la visita, Casado propondrá "soluciones" a las necesidades de la comunidad extremeña y, más concretamente, sobre los "problemas" de los agricultores y ganaderos en la comunidad, según ha avanzado este lunes en rueda de prensa en Mérida el secretario general del PP en la región y director de campaña, Fernando Manzano.



Tras recordar las palabras de Sánchez en alusión al jamón serrano en lugar del ibérico, Manzano ha subrayado que, a diferencia del presidente del Gobierno en funciones --ha dicho--, el líder nacional del PP "sí conoce la comunidad autónoma, los problemas de los agricultores y los ganaderos extremeños" y visitará la región para "poner soluciones encima de la mesa".



Según ha desgranado, Pablo Casado realizará declaraciones a media mañana a los medios de comunicación en la Feria Ganadera de Zafra, donde además visitará diferentes stands y mantendrá un encuentro con sindicatos agrarios y también con afiliados y cargos públicos del PP en el mismo recinto ferial segedano.



CRÍTICAS A SÁNCHEZ



Al hilo de la visita de Casado, el secretario general del PP en Extremadura ha incidido también en las palabras de Pedro Sánchez sobre el jamón, con el planteamiento de que con las mismas el socialista durante su visita de la pasada semana a la región hizo "el mayor de los ridículos" al referirse al "jamón serrano" en lugar de al ibérico.



En este sentido, ha señalado que cuando alguien visita una región "lo mínimo es que tenga un conocimiento básico" de la misma y de sus necesidades y productos. "Hablar en la Feria Internacional Ganadera de Zafra del jamón serrano es como si va a La Rioja y hablas del vino de pitarra", ha espetado Fernando Manzano, quien ha lamentado también que Sánchez en su visita a Extremadura de la pasada semana ofreció un "discurso vacío de contenido" y "sin soluciones" para Extremadura.



Así, ha considerado que el presidente del Gobierno en funciones acudió a la comunidad "a hacerle rodaje al Falcon", tras lo que ha recalcado que "difícilmente se puede defender los intereses de un país o una comunidad autónoma si no se conoce" que el jamón "es una bandera" de España, ha afirmado.



Al respecto, Manzano ha indicado que Pedro Sánchez "ha generado una desilusión absoluta" en su visita a la región, porque "vino a pasearse ante los suyos y con los suyos" pero "no a solucionar los problemas graves" de los extremeños y, en concreto, de los agricultores y ganaderos, como las consecuencias de la sequía o los precios de los productos, entre otros.



Al mismo tiempo, ha criticado que Sánchez "no" aludiese en su visita a los regadíos en Extremadura, ni a la situación del ferrocarril en la región, ni al paro juvenil, ni a la situación de los productores de cava tras el decreto estatal de competencias en superficie de plantaciones; y ha lamentado que pese a estas circunstancias el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "actuó de palmero mayor del reino".



"Vara fue el más sumiso de la tropa", ha lamentado el 'popular', quien ha incidido en que "Extremadura merece a políticos que conozcan la tierra" y la defiendan "con uñas y dientes con independencia de quién gobierne" a nivel nacional; y ha resaltado que en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre los extremeños tienen una "nueva oportunidad" de disponer de "algo serio" con el PP en el gobierno.