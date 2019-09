PSOE ve "lo mejor" para la región y proyectos "pendientes" un gobierno de Pedro Sánchez

Ep



El PSOE de Extremadura ha considerado que "lo mejor" para la región y las infraestructuras y proyectos que tiene "pendientes" es un Gobierno de Pedro Sánchez, quien "es la mejor garantía y es quien puede dar más seguridad y más estabilidad a este país".



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha confirmado que el próximo jueves, día 3, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitará la Feria de Zafra y, a partir de las 19,00 horas, en el Palacio de Congresos de Cáceres como secretario general socialista en un acto abierto a todo el público.



"Pedro Sánchez viene a Extremadura y nosotros entendemos desde el Partido Socialista Obrero Español que Pedro Sánchez y el PSOE ahora mismo es la garantía de estabilidad y de seguridad para España ante las incertidumbres que hay en el escenario mundial", ha expuesto.



Para Extremadura, ha continuado, "lo mejor" sería un Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez para las infraestructuras y los proyectos que tiene la región "pendientes", sobre lo cual ha apuntillado que un ejemplo de ello fue la "buena noticia" que se produjo el pasado viernes, cuando se ha conocido que el Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio de información pública del primer tramo de lo que será la futura autovía Cáceres-Badajoz.



Así, González ha incidido en que, para seguir en estos proyectos o infraestructuras que Extremadura tiene "pendiente", "lo mejor que nos puede pasar es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España".



LISTAS PARA EL 10-N



En su intervención, también ha avanzado que esta tarde se celebra una reunión de la Comisión federal de listas del PSOE y que la propuesta que hace el partido en Extremadura a la misma es que se mantengan los mismos candidatos que concurrieron a las elecciones del pasado 28 de abril.



Por tanto, ha dicho, por la circunscripción de Badajoz como número uno al Congreso iría Valentín García y por Cáceres Ana Belén Fernández, mientras que al Senado como número uno por Badajoz iría María Teresa Macías y como número uno por Cáceres Miguel Ángel Nacarino, dado que la propuesta del PSOE extremeño es que se "respeten" y "mantengan" las mismas listas presentadas a los comicios del 28 de abril.



Frente a ello, ha valorado, en la derecha en Extremadura "andan muy nerviosos con líos internos sin saber muy bien qué hacer", ante lo cual ha tachado de "lamentable" el "espectáculo" que, a su juicio, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, "anda dando día sí día también llorando por los rincones y pidiendo una coalición con Ciudadanos".



"No tienen que tenerlas todas consigo, no tienen que estar muy tranquilos en el PP de Extremadura cuando, como digo, andan llorando por los rincones una posible coalición de las dos derecha de Extremadura, la del Partido Popular y la de Ciudadanos", ha insistido.



En relación al 10N y las expectativas del PSOE extremeño, ha remachado que tienen "claro" que España necesita seguridad y estabilidad política ante incertidumbres a nivel mundial que vienen, como el Brexit, la cuestión catalana o la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, ante las cuales desde el PSOE creen que "ahora mismo la mejor respuesta aquí en España es estabilidad y seguridad".



"Y viendo todos los candidatos que se van a presentar a las próximas elecciones el que mejor da esa seguridad y esa estabilidad a este país es Pedro Sánchez", ha defendido Juan Antonio González, para quien para Extremadura "también es muy importante" dado que necesita un gobierno en Madrid que "apoye" las políticas que va a impulsar el gobierno de la Junta de Extremadura.



En este contexto, ha considerado que, cuando los ciudadanos vayan a votar, deben ver "algo muy importante" como qué interesa a los extremeños "con todas las reivindicaciones que hemos hecho en los últimos tiempos".



Reivindicaciones como las mejoras de las infraestructuras de la región, ha continuado, ante las cuales se está ante "un momento crucial" y "lo mejor que nos vendría sería tener un Gobierno socialista en Madrid, un gobierno que de estabilidad, que de seguridad a España pero fundamentalmente a Extremadura".



CAMBIO CLIMÁTICO



El portavoz del PSOE extremeño también se ha referido a las "multitudinarias" concentraciones celebradas el pasado viernes en Extremadura con la presencia de "muchísimos" jóvenes contra los efectos del cambio climático, que el PSOE apoya y cuyos compañeros estuvieron en ellas, por lo que ha tildado de "magnífica noticia" la toma de conciencia de "muchísimas personas jóvenes de esta región reivindicando acciones políticas para paliar el cambio climático".



Según ha remachado, el primer político en Extremadura que empezó a hablar del cambio climático que hay a nivel global se llama Guillermo Fernández Vara y el Partido Socialista en estos años en la Junta de Extremadura está "intentando" implementar medidas contra el cambio climático, que es "una realidad" y ante lo cual les da "tristeza" que los dirigentes de Cs y el PP en la región "todavía sean incapaces de reconocer que hay una realidad".



Ante ello, ha lamentado que el cambio climático se está produciendo en nuestro planeta, por lo que hay que ser "conscientes" de que hay que tomar medidas "ya" porque los efectos se producirán "de una manera o de otra en función de las medidas" que, según ha confiado, aún se esté a tiempo a tomar, a la vez que ha agregado que el PSOE extremeño se suma a esas manifestaciones y lo hará a las medidas que se puedan implementar para corregir las consecuencias "dramáticas en algunos casos" que puede traer aparejado el cambio climático.



SANTA MARTA DE LOS BARROS



Finalmente, ha sido preguntado por su parecer ante la manifestación prevista en Santa Marta de los Barros en protesta por los cambios en las líneas de autobuses y a la que asistirá el portavoz de Cs en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, que ha instado a la Junta a tomar medidas en este sentido.



A este respecto, González ha explicado que ha tenido lugar "un tema administrativo de un cambio de titularidad de una empresa hacia otra" y que "es verdad que hubo un espacio de tiempo" en el que "algunas de esas líneas se vieron resentidas", pero que desde que la nueva empresa se ha hecho cargo el objetivo de la Junta, que el PSOE apoya, es "no solamente que las líneas queden como estaban sino que se mejoren".



"Lo que pedimos es paciencia, porque muchas de esas líneas ya están mejoradas y yo creo que en las próximas semanas los usuarios de esas líneas de autobuses van a ver cómo ha habido cambios y cambios a mejor", ha concluido para referirse a Ciudadanos al señalar que puede "parecer de lógica" que quieran "hacer ruido", pero que "es a muy corto plazo" porque el problema "está prácticamente solucionado".