Proyecto Ítaca de Enseñanza Secundaria de Adultos contará en nuevo curso con 95 docentes

La edición del curso 2019-2020 de los programas del Proyecto Ítaca de Enseñanza Secundaria de Personas Adultas (ESPA) y Competencias Clave contará con 86 profesores y 9 orientadores, así como con 854 alumnos.



Así lo ha avanzado este jueves el director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo Manuel Gómez Parejo, tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, celebrada en Mérida.



En concreto, los programas se impartirán en 46 localidades, en los Centros y Aulas de Enseñanzas de Personas Adultas, lo que "da cobertura a la práctica totalidad del territorio extremeño", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Gómez Parejo ha indicado también que, a día de hoy, se cuenta con 854 alumnos para los cursos, que se iniciarán el 9 de octubre, tras las jornadas de formación de los nuevos docentes. Estas jornadas se desarrollarán los días 7 y 8 del próximo mes.



"Son 200 alumnos menos que en la edición anterior, lo que es positivo porque, en los cuatro años de vigencia de Ítaca, se ha ido logrando que disminuya el número de personas que necesita esta formación en ESO o título de Competencias Claves", ha asegurado.



DAR RESPUESTA A NECESIDADES



Además, el director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo ha recordado que Ítaca nació para dar respuesta a las necesidades de un determinado segmento de población y "ha sido un éxito", por lo que "se ha cubierto el objetivo, con lo que el número de personas que demanda ese tipo de acción formativa es menor".



Y es que, según ha dicho, se ha logrado "mejorar la empleabilidad de muchas personas que, al inicio del programa, podían tener muy complicado acceder al mercado laboral y ahora pueden aspirar a una formación que les abra las puertas de un empleo de calidad".



Según ha insistido, estos programas se concibieron para un colectivo de personas de entre 18 y 30 años, que por alguna razón abandonaron prematuramente sus estudios, "y ahora se han dado cuenta de que sin formación es difícil lograr un empleo, porque las empresas exigen una cualificación y una certificación que estas personas no tenían".



REORIENTAR LOS PROGRAMAS



Este hecho, el haber dado respuesta a las necesidades, motiva, según ha afirmado Gómez Parejo, que en este momento se esté en plena fase de "repensar y remodelar" el Proyecto Ítaca, tras lo que ha aclarado que "no se cambia porque haya ido mal, al contrario, se cambiará porque, al haber alcanzado los objetivos, es necesario responder a nuevas necesidades, a un entorno cambiante en el que la Administración tiene que dar soluciones", ha explicado Gómez Parejo.



"En esta redefinición de objetivos y programas, contaremos con los agentes sociales y, especialmente, con lo que pueda transmitirnos el sector empresarial, porque esta Dirección General se va a centrar mucho en pulsar las demandas y necesidades de la pymes y los autónomos extremeños, para escuchar y adaptarnos, y que este tejido empresarial gane en competitividad, ya que ahora no se compite con el vecino, sino a nivel mundial", ha expresado el director general.



En opinión del director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo, "uno de los principales valores de una empresa, sino el principal, es el capital humano, y eso exige una respuesta de calidad en formación para desempleados y también para ocupados, una formación continua que permita a estas personas tener sus conocimientos actualizados y permita a las empresas competir".



Cabe recordar que la ESO de adultos del Proyecto Ítaca es de carácter anual y el de Competencias Claves es cuatrimestral. Estos títulos son fundamentarles "para poder acceder a los cursos del SEXPE hay que tener esas competencias, y sin ellas no podrías obtener la certificación formativa que va a demandar la empresa para contratar", ha concluido.