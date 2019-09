Vara asegura que el año que viene "terminarán las obras" del tren extremeño

Ep./Rd.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "el año que viene terminarán las obras" en el tren en la comunidad, mientras que el 'popular' José Antonio Monago ha advertido de que existe una "falta de ejecución insultante" en esta materia en la comunidad.



En respuesta a una pregunta de Monago sobre la cuestión este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, Vara ha reconocido así que en la región "no" se está "perfectos" en materia de tren pero sí "mejor", y ha asegurado que "el año que viene terminarán las obras, y será una realidad que el tren, después de las pruebas oportunas, sea una realidad".



En este sentido, ha subrayado que él "no" va a hacer "política partidista" con esta cuestión, y ha destacado que cuando los extremeños se puedan montar en el tren "no será mérito" de ningún político sino "de esta tierra" y del "pueblo extremeño que lo ha logrado de forma conjunta".



Vara ha incidido, al mismo tiempo, en que él "no" va a hacer "política con el tren" sino a "seguir trabajando para que sea una realidad lo antes posible", y ha criticado al PP por inventarse, ha dicho, "la historia" en esta temática.



En este punto, ha considerado que el PP "se inventa la historia" de que Vara había dicho que en estas fechas "ya habría tren", y ha incidido en todo caso en que "las obras se van a terminar el año que viene y se van a terminar el año que viene" gracias a las movilizaciones realizadas en los últimos años.



Al respecto, Fernández Vara ha subrayado que "las movilizaciones han servido para que contra una ejecución en el año 2015 y 2016 de 140 millones de euros, en el año 2017, 2018 y 2019 se han ejecutado obras por valor de 450 millones de euros" en el tren en Extremadura, y ha invitado a Monago a acudir a las "vías" a "verlo" in situ.



"Vaya a la vía y lo ve, vaya a verlo, mire el BOE, mire las licitaciones, mire las licitaciones de la electrificación, de las estaciones, de los apeaderos, cómo se ha puesto todo en marcha", ha espetado al 'popular', a quien ha dicho también que "eso fue fruto de la movilización de un pueblo".



También ha reseñado el presidente de la comunidad que, mientras que en el año 2018 hubo 277 incidencias en el tren en Extremadura, "este año ha habido 104, un 62 por ciento de incidencias menos", porque "por las movilizaciones se logró que Renfe cambiara los trenes que circulan por las vías de Extremadura".



Ha pedido en este punto que Monago "no enfrente territorios", porque "hay algunos que dividen España diciendo que se quieren marchar y otros confrontando territorios" como según ha dicho "hace" el 'popular' "permanentemente". "Los votos no valen cualquier cosa", ha espetado a Monago.



SIN POLÍTICA CON EL TREN



Así, el presidente de la Junta ha incidido en que él "no" va a "cambiar" porque "hay cosas en las que cree que hay que tener políticas de partido o políticas de gobierno y otras que hay que tener políticas de región".



"Yo no voy a hacer política partidista con el tren", ha espetado Vara, quien ha recordado que hace tres años se decidió crear el Pacto por el Ferrocarril "para renunciar a hacer política de partido con el tren", y ha añadido que por ese motivo cuando se convocó una manifestación en Madrid se hizo "no como manifestación contra el Gobierno sino a favor del tren" y cuando la convocatoria fue en Cáceres "no" fue "contra el Gobierno sino a favor del tren".



"Yo no voy a hacer política partidista con el tren, lo que voy es a seguir trabajando para que sea una realidad lo antes posible", ha espetado el presidente extremeño, quien ha subrayado que "las decisiones que haya que tomar se tomarán en el Pacto por el Ferrocarril", donde todavía quedan 41 diputados representados, más los agentes sociales y más el gobierno regional.



De igual modo, ha lamentado que el PP permaneció en el Pacto por el Ferrocarril "mientras gobernó el PP" y "se salieron cuando dejó de gobernar el PP", hasta el punto de que el PP "exigió" y el pacto "decidió" que "para que se produjera la manifestación de Madrid que no fuera una manifestación contra el Gobierno sino un acto lúdico festivo por el tren".



VARA HA PASADO DE LA "PACIENCIA" A LA "AUTOCOMPLACENCIA"

Por su parte, el presidente del Grupo Popular en la Asamblea, José Antonio Monago, ha afirmado que Guillermo Fernández Vara ha pasado de la “paciencia” a la “autocomplacencia” con los problemas del tren extremeño.

Asimismo, ha acusado al presidente de la Junta de "olvidar" a los extremeños por su falta de reivindicación y por "esconder la presión" que se venía haciendo con independencia del color político.

Durante su intervención, Monago ha subrayado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "-quien decía que el tren extremeño era digno- se ha reunido con lobistas y empresarios valencianos" a los que "ha garantizado haber invertido el 13% de toda la licitación de Fomento” en el Corredor Mediterráneo.

Esto supone, tal y como ha detallado el dirigente 'popular', 1.822 millones de euros para un tren que estaba previsto desarrollar después del extremeño, según informa el PP regional en una nota de prensa.

“Tren digno el que va a hacer a sus paisanos el señor Ábalos”, ha ironizado el líder del PP extremeño, al tiempo que ha asegurado que mientras la inversión llega al Corredor Mediterráneo lo que hay para el tren extremeño es una falta de ejecución “insultante”.

A este respecto, Monago ha advertido de que quedan tres meses para terminar el año y los socialistas se comprometieron a que en 2019 habría un tren de altas prestaciones rodando, “y no lo va a haber”, como tampoco estará electrificada la vía en 2020.

“Que no se le olvide ni a usted ni a sus mariachis del pacto”, ha advertido el presidente del PP, quien ha instado a Vara a seguir presionando, salvo que la paciencia “se le haya reiniciado”.

A colación de esto último, Monago ha repasado las numerosas ocasiones en las que Fernández Vara reconoció expresamente haber perdido la paciencia y ha manifestado que “suena a broma” que ahora diga que no ha hecho política con el asunto del tren extremeño.

Por todo ello, Monago ha invitado al presidente de la Junta a que deje ya los “juegos florarles” y los “coros y danzas” en el seno del Pacto por el Ferrocarril, que son “su juguete”, y le ha instado a que “hagamos política con mayúsculas” para poder responder al interés general del pueblo extremeño, que lo que necesita es mejorar sus comunicaciones.