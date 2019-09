Vara: La defensa de la igualdad es la "única" vía para lograr una sociedad "más justa"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado, en la jornada "Las niñas y el reciclaje" organizada por la Fundación Inspiring Girls, que hay que ser consciente que la defensa de la igualdad es la "única" vía para tener una sociedad "más justa".

Así pues, durante su intervención en esta actividad que se ha desarrollado este miércoles en Mérida, ha apuntado que entre niños y niñas o entre hombres y mujeres no hay diferencias, que las diferencias están "entre las personas".

"Hay diferencias por la sensibilidad por las cosas, los gustos, las preferencias o las vocaciones que no están vinculadas con el hecho de ser hombre o de ser mujer, sino por el hecho de ser personas", ha dicho el jefe del Ejecutivo regional.

Sin embargo, el máximo mandatario extremeño ha señalado que sí hay diferencias entre la mujer embarazada que despiden del trabajo por estarlo o entre los que trabajando las mismas horas reciben un salario distinto.

"Son diferencias de la sociedad que las permite y que las ampara como la que amparó históricamente que las mujeres no pudieran votar o que las mujeres no se pudieran abrir una cuenta corriente sin permiso de su marido o como tantas otras que se han ido salvando a lo largo de la historia cambiando las leyes", ha apuntado.

A su vez, Fernández Vara ha abogado por conseguir la igualdad "efectiva" entre unos y otros, pasando eso, a su juicio, por un cambio de paradigma.

"Mientras haya gente que todavía piense que la igualdad consiste en un proceso en que el hombre va cediendo soberanía sobre la mujer y por tanto es uno que cede y otra que conquista" o "siga pensando que las diferencias son más que el hecho de tener un cuerpo distinto o la posibilidad de dar a luz" no se será capaces de llegar a "la meta de la igualdad".

"Aquellos que se resisten a esa igualdad, es que han vivido en esa sociedad machista perfectamente instalado y cómodo y es algo que tenemos que intentar cambiar", ha apostillado.

CAMBIO CLIMÁTICO

El presidente de la Junta de Extremadura ha hablado también en esta jornada del cambio climático. En relación con este asunto ha recordado que "históricamente" los padres y los abuelos son los que le trasladaban las enseñanzas, los principios y los valores a los hijos, pero en la actualidad se da la "paradoja" de que son los hijos y los nietos los que le transmiten a los padres y a los abuelos otros valores como el respeto por el Medio Ambiente frente al cambio climático.

En este sentido, ha subrayado que el pasado 29 de julio se habían consumido los recursos disponibles para este año "y estos 5 meses restantes del año vamos a estar robándole al planeta lo que no tiene, contaminando".

"Nos estamos situando cerca del camino de no retorno, a medio grado de no poder volver atrás, lo que traerá como consecuencia inmediata la emigración masiva de toda aquella gente que vive a la orilla del mar porque van a ver inundadas sus casas más de 200 millones de ciudadanos si esto nadie lo remedia. Esto no es ninguna broma", ha señalado.

Para el presidente de la Junta de Extremadura el camino del reciclaje hay que seguirlo "sí o sí", aunque "vamos despacio, a pesar de los esfuerzos que hacen las asociaciones, las fundaciones, las empresas".

Además, ha añadido que la cultura de la Economía Verde y Economía Circular "no es una moda", sino que "es sencillamente una respuesta, la única que tiene el hecho de que en esto nos jugamos el futuro del planeta".

El máximo mandatario extremeño ha indicado a las niñas presentes en la jornada que "siendo importante todo lo que aprendemos en la escuela, no hay nada como sentirse ciudadano".

"Las sociedades mejores no son solo aquellas donde los ciudadanos solo tienen derechos, sino también obligaciones y nuestra obligación es también con lo que compartimos y lo que compartimos es el planeta donde vivimos y que o lo cuidamos nosotros" o nadie va a venir a cuidarlo, ha espetado.

Durante su intervención en el acto también ha dicho Fernández Vara que jornadas como "Las niñas y el reciclaje" son esa otra parte de la formación que no está en los libros pero que "es probablemente la más importante a lo largo del recorrido académico".

"Prepararos, para ser ciudadanas honradas donde la ética no sea una vieja aspiración, si no que sea un noble deseo de convivencia en el futuro y donde de verdad vosotras, en casa, aportéis muchas cosas para hacer mejor a vuestro padres y a vuestros abuelos", ha dicho.

TALLER

Así, la Fundación Inspiring Girls ha organizado este miércoles en Mérida un taller llamado 'Las Niñas y el Reciclaje' con el fin de acercar a las jóvenes a la Economía Circular y mostrarles las distintas salidas laborales que existen en este ámbito.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Fundación Inspiring Girls, Marta Pérez, quien ha indicado que con esta actividad se pretende que "las niñas apunten alto" para enseñarles que ningún trabajo "está fuera del alcance" de las mujeres.

De este modo, ha incidido en la necesidad de mostrarles a las niñas el futuro que pueden tener en el mundo del reciclaje, así como enseñarles el testimonio de mujeres referentes en este ámbito.

Al respecto, ha indicado que en la jornada de este miércoles se ha explicado a jóvenes del CEIP Trajano de Mérida toda la oferta laboral relacionada con el ámbito del reciclaje de móviles o pilas, "un campo cada vez más amplio".

A este respecto, ha destacado que uno de los objetivos principales de este tipo de eventos, es enseñar a las chicas, que "no hay trabajos de niños y de niñas", sino que cada uno "puede ser lo que quiera ser", independientemente del género.

Cabe destacar que la Fundación Inspiring Girls es una entidad que tiene como objetivo trabajar de forma "divertida", instructiva y dinámica para "aumentar" la autoestima de las chicas y "romper estereotipos".

Todo ello se realiza a través de talleres como el que se ha organizado este miércoles en Mérida, y mediante voluntarias que acuden a los colegios a compartir su experiencia laboral con las niñas para que el ejemplo de éstas pueda servir para aumentar sus aspiraciones. Al mismo tiempo, este evento ha contado con la colaboración de la Junta de Extremadura y la Fundación CB.