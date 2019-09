Cs asegura que el proyecto que tiene el Gobierno nacional para Extremadura "es cero"

La parlamentaria extremeña en el Congreso, María José Calderón, ha asegurado que el proyecto que tiene el Gobierno nacional para Extremadura "es cero".

Así, ha indicado que, durante estos meses, ha registrado en el Congreso varias preguntas e iniciativas que ni siquiera han sido contestadas y, ha añadido que, ahora que termina la legislatura, "los temas urgentes vuelven a quedarse estancados".

"El Grupo Parlamentario de Ciudadanos no ha dejado de trabajar un solo día por los españoles en general y por los extremeños en particular", ha defendido la diputada extremeña.

De hecho, ha explicado Calderón, la formación naranja ha sido la primera en pedir Sesiones de Control al Gobierno y que se pusieran en marcha las comisiones y que ha podido comprobar que los planes que tiene el Gobierno para Extremadura "son cero".

"De las decenas de preguntas que he registrado durante meses solo he recibido respuesta de una y me la ahorro porque no hace más que evidenciar lo que he comprobado trabajando en el Congreso y es que al PSOE y a Sánchez Extremadura le importa poco", ha explicado la diputada extremeña.

Calderón ha indicado que durante estos casi cinco meses ha registrado iniciativas en el área de Fomento, donde ha sido miembro de la Comisión, sobre la ejecución del presupuesto para el tren y el desdoblamiento de las autovías N-430 y N-432.

También ha presentado propuestas sobre la sequía, el regadío de Tierra de Barros, el Hospital de Don Benito-Villanueva, el paro, el camalote y la financiación autonómica de la que ha destacado que "esta semana ese tema se ha desbloqueado, no hay nada que no puedan hacer unas elecciones, puro electoralismo".

Finalmente, Calderón ha resaltado que se comprometió a "hacer llegar la voz de los extremeños al Congreso de los Diputados que la situación de la región cambie, y es por lo que he trabajado estos meses" mientras que, ha señalado, "otros diputados no pueden decir lo mismo porque, básicamente no han hecho absolutamente nada".

Así, la diputada extremeña ha aseverado que "el Congreso se cierra pero seguiremos trabajando por los extremeños" y ha anunciado que este próximo miércoles, tanto ella como el portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, mantendrán una reunión con la Asociación de Funcionarios de Prisiones "para conocer de primera mano sus reivindicaciones".