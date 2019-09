Blanca Martín cree que la convocatoria electoral influirá en la actividad de la Asamblea

Ep.



La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha considerado que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 10 de noviembre influirá "evidentemente" en la actividad parlamentaria de la Cámara regional, porque "al final no deja de ser una tribuna pública, donde es una manera de lanzar mensajes".



Blanca Martín ha recordado que en la Asamblea de Extremadura estarán representadas en la actualidad cuatro fuerzas con implantación nacional, que son en las que "han pivotado durante los dos años y medio últimos la propia configuración de un poder ejecutivo en Madrid", ha destacado en una entrevista este lunes en el programa 'Ahora Extremadura', de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.



Así, la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha considerado que en España existe un "déficit que cultura política" derivado de haber estado 40 años en dictadura y posteriormente en una época de mayorías absolutas, por lo que existe un déficit de "poder negociar, llegar a acuerdos entre la izquierda, la derecha o entre la derecha y la izquierda".



En ese sentido, Martín ha señalado que "hay países europeos que nos llevan 40 años de ventaja", tras lo que ha señalado que "no hay cultura de negociar" y "se debiera haber hecho un esfuerzo quizá mayor, pero me consta que se ha hecho por todos".



Ante esta situación, Blanca Martín ha resaltado que "cuando las cosas no salen, que decida quién tiene que decidir, que es el pueblo español", tras lo que ha destacado "el valor de la papeleta" al entrar en una urna electoral.



Blanca Martín ha entendido "la indignación ante la falta de acuerdo que ha habido para configurar un gobierno", tras lo que señalado que "tampoco pasa nada porque vayamos a las urnas" de nuevo en un país como España "que durante 40 años no tuvo ninguna cita democrática".



"Yo creo que el poder reside en el pueblo español y debe ejercerlo como tal", ha defendido la presidenta de la Asamblea de Extremadura, quien ha añadido que "los españoles no nos deberíamos quejar, porque ha habido muchas generaciones que no han podido votar nunca", por lo que ha animado a acudir el 10 de noviembre "a la fiesta de la democracia".



Uno de los asuntos en los que influirá será en la presentación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, cuyo plazo máximo para presentarlos en la Asamblea es el 15 de octubre, ante lo que Blanca Martín ha resaltado que están "a la espera", ya que los comicios del 10 de noviembre "también va a condicionar todo lo que suceda".

RETOS EN EL HORIZONTE



Por otra parte, y entre los retos para esta legislatura, la presidenta de la Asamblea ha señalado al reto demográfico, "que no es algo exclusivo de España ni de Extremadura, sino que tiene una perspectiva mucho más global", así como las infraestructuras en Extremadura y la financiación autonómica.



Respecto al hecho de que el PSOE cuente con mayoría absoluta en esta legislatura en la Asamblea, Blanca Martín ha señalado que va "a actuar igual" que cuando el PSOE estaba en mayoría simple: "No es algo que vaya a cambiar mi forma de ser, porque es la que es, creo que en la democracia, en la igualdad de todos y en la representación".



Sobre la propuesta de ley presentada por el Grupo Socialista para derogar la limitación de mandatos de ocho años al presidente de la Junta de Extremadura, Blanca Martín ha explicado que esta iniciativa fue calificada por la Mesa de la Asamblea de Extremadura el pasado miércoles, y ahora se remitirá al Gobierno para que este decida si continúa su tramitación, y en caso afirmativo, se debatirá en el pleno de la Cámara regional.



Así, y sobre las críticas de la oposición sobre que esta propuesta pretende tapar la "guerra interna" en el PSOE por la sucesión de Fernández Vara, la presidenta de la Asamblea ha asegurado que "en el PSOE no hay ningún debate interno, a lo mejor el debate interno lo pueden tener otros partidos políticos", tras lo que ha reafirmado que el PSOE ha ganado las elecciones con mayoría absoluta y ahora la "prioridad es seguir trabajando por Extremadura y seguir avanzando", ha dicho.