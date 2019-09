La Aemet prevé un otoño más cálido de lo normal en Extremadura

Ep.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura prevé un próximo otoño más cálido de lo normal con precipitaciones cercanas a la media en la comunidad extremeña tras un año hidrológico entre octubre de 2018 y agosto de 2019 "muy seco" que no se paliará con las lluvias del próximo fin de semana.



Así lo ha señalado el delegado territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez, en la presentación en rueda de prensa del balance climático de la pasada estación del verano y las previsiones para el otoño, que comienza el lunes 23 de septiembre y en relación el cual hay una mayor probabilidad de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos del periodo de referencia 1981-2010 como es "habitual", por otro lado, en los últimos tiempos.



Sin embargo y respecto a las precipitaciones, ha continuado, no se ve una señal "clara" ni "el final del periodo seco", acerca de lo cual ha recalcado que "como mucho" y "ojalá" las precipitaciones sean cercanas a los valores climatológicos "normales".



De igual modo y de cara a los próximos días, Núñez ha apuntado que este jueves habrá cielos pocos nubosos con nubosidad de evolución por la tarde y temperaturas sin cambios, y que este viernes 20 llega un frente y no se descartan algunos chubascos dispersos aislados por la tarde con máximas en descenso.



El sábado 21 sería el día central de dicho frente que dejará en la región precipitaciones generalizadas y con tormentas, mientras que en el domingo 22 y el inicio de la próxima semana la tendencia es la estabilidad.



VERANO 2019 SECO



En su intervención, Núñez ha explicado que el pasado trimestre ha sido calificado como seco respecto a las precipitaciones y con unas temperaturas ligeramente inferiores al periodo de referencia.



En concreto, las precipitaciones medias para toda la región durante el verano han sido de 12,6 litros por metro cuadrado, una cifra inferior al valor de referencia en 9,5 litros por metro cuadrado negativos que supone que se han producido precipitaciones que han supuesto un 57 por ciento del valor de referencia.



Por esta razón, ha explicado, puede considerarse como seco este trimestre entre junio y agosto de 2019, el noveno más seco del periodo de referencia en Extremadura.



AÑO HIDROLÓGICO Y TEMPERATURAS



En cuanto al balance de las precipitaciones acumuladas en lo que llevamos de año hidrológico desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31de agosto de 2019, lo ha clasificado como muy seco al haber registrado de media 371 litros por metro cuadrado cuando el valor esperado era 542,8 litros por metro cuadrado.



Así, según ha indicado Núñez, las precipitaciones registradas en el periodo citado han supuesto solo un 68 por ciento del valor esperado o de referencia, de manera que el déficit de este año hidrológico entre octubre de 2018 y agosto de 2019 es de 171,7 litros por metro cuadrado.



En lo que a temperaturas se refiere, en Extremadura la temperatura media del pasado trimestre estival ha sido de 24,6 grados mientras que la temperatura media de referencia es de 25,0 grados, lo que supone una anomalía positiva de menos 0,4 grados respecto al valor medio, que permite clasificar este trimestre como normal y el 14º más frío del periodo de referencia.



Entre las situaciones relevantes del verano 2019 en Extremadura, Marcelino Núñez ha citado por último la ola de calor de finales de junio que afectó de manera notable a la comarcas extremeñas más orientales, las tormentas del 22 de julio en la franja oriental de la región localmente intensas y acompañadas de granizo y las del 26 de agosto con una actividad tormentosa muy alta, especialmente en puntos del norte y este de la comunidad.