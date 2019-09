García Seco cree que la repetición de elecciones es "tremendamente malo" para Extremadura

Ep

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, cree que la repetición de las elecciones generales es un hecho "tremendamente malo" para la región ya que, a su juicio, "se ha visto favorecida este último año y medio por un Gobierno cuyas políticas inciden especialmente en un territorio con rentas bajas, muchos pensionistas y desempleo".



García Seco ha recordado que en este tiempo se ha incrementado el salario mínimo interprofesional, el sueldo de los trabajadores y las pensiones y se han adoptado "otras muchas medidas de inversión que se han reactivado", por lo que ha recalcado que la repetición electoral "es una mala noticia" porque "podría frenar ahora ese impulso económico que se le estaba dando a la región".



"Me parece muy mal que vayamos a elecciones porque no es el deseo del partido del Gobierno que desearía haber podido constituir un gobierno progresista", ha sentenciado la delegada, que ha recordado que el 28 de abril, "las urnas le dieron la mayoría para poderlo hacer" y "ha intentado pactar con el resto de partidos políticos" ofreciendo propuestas de distintos tipos de gobierno como coaliciones, cooperación, o la petición de una abstención técnica para empezar a funcionar.



A la pregunta de si el PSOE tiene responsabilidad sobre la repetición de los comicios, García Seco ha reconocido que la "primera responsabilidad en formar gobierno es del partido que ha ganado" pero, acto seguido, ha defendido la gestión de Pedro Sánchez que ha ejercido esa labor "con contundencia", ha dicho, porque "ha tratado por todos los medios de buscar los apoyos necesarios".



Así, ha recordado que Sánchez se presentó a una investidura en julio en la que planteó un programa "centrado" que podría haber sido apoyado por distintos grupos políticos y que no dependía de los nacionalistas catalanes. "Podría haber sido un gran programa para Extremadura y los extremeños y para el resto de España", ha manifestado.



"Si el resto de los partidos no ha querido apoyarlo también tienen sus responsabilidad, pero aquí no hay que buscar culpables sino que hay que trabajar por conseguir un gobierno lo antes posible", ha concluido la delegada a preguntas de los medios tras mantener una reunión de trabajo con el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.