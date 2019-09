Álvaro Jaén señala que Sánchez quiso la repetición electoral desde el principio

Ep

El diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha señalado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha demostrado en los últimos meses que no tenía voluntad para alcanzar un acuerdo de coalición con la formación morada y que su objetivo ha sido desde el principio una nueva convocatoria electoral.



"¿Qué más podíamos hacer?", se ha preguntado quien fuera cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Cáceres, en referencia a la renuncia a postulados políticos e incluso a aceptar "vetos personales" sin que haya sido suficiente para alcanzar un acuerdo que aboca a unos ciudadanos que están "hartos" a acudir de nuevo a las urnas el 10 de noviembre.



En su opinión, la situación política se encuentra en un punto que "se veía venir desde hace varios meses", con "un guión que estaba en parte escrito" ya desde la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, y con los pasos posteriores tras la falta de acuerdo para los Presupuestos, la repetición de elecciones generales o la investidura fallida con unas autonómicas por medio.



"Han estado torpedeando continuamente la posibilidad de acuerdos con excusas", ha dicho Jaén, como la política territorial y la cuestión de Cataluña y el "veto personal" a Pablo Iglesias, y con actuaciones como la reclamación de apoyos a la derecha durante la investidura fallida que, en su opinión, demuestra que la intención de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos era "muy lejana".



El diputado autonómico ha señalado que Pedro Sánchez ha demostrado que quiere ser presidente del Gobierno, pero le da "exactamente igual" con qué apoyos y qué políticas a aplicar.



Sin embargo, ha advertido a Sánchez que la gente está "muy harta y cansada", puesto que ya cumplieron sus obligaciones democráticas acudiendo a las últimas elecciones con una participación muy alta.



El dirigente de la formación morada ha señalado asimismo que en los últimos días la operación que está detrás de esta estrategia está "enseñando la patita", en referencia a que Ciudadanos pueda apoyar un gobierno de Sánchez, cumpliendo así el papel "que vino a ser, que es apuntalar a los viejos partidos, sea el que sea".



Por todo ello, ha señalado que aunque la gente no quiera ir a votar nuevamente, deben hacerlo porque si lo ocurrido en los últimos meses ha servido de algo ha sido para ver quien "tenía voluntad política de hacer un gobierno de coalición y quien no la tuvo ni al principio ni durante ni al final".



Así, la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir si quiere que "el mismo nos haga la misma jugada y nos tenga mareados para querer luego siempre pactar con la derecha", o por el contrario si apuesta "por un gobierno fuerte" que afronte una nueva crisis económica y que sea capaz de defender los servicios públicos.



Finalmente, preguntado por las listas de la formación morada en las circunscripciones extremeñas, ha señalado que, aunque Podemos no hará primarias, "probablemente" habrá cambios que reflejen el nuevo espacio político que forma la coalición en el ámbito autonómico junto a IU, Extremeños y Equo.



De hecho, ha señalado que "no es para nada descartable" que sean otras fuerzas políticas las que encabecen las listas provinciales en Cáceres y Badajoz.