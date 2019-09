PSOE cree que limitar mandatos "no mejora la democracia" y son ciudadanos los que eligen

Ep.

El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha defendido que la limitación de mandatos en la comunidad "no mejora la democracia", toda vez que "son los ciudadanos los que tienen que poner y quitar a los dirigentes".



Asimismo, en alusión a que el Comité Regional del PSOE extremeño de esta tarde en Mérida pudiera debatir sobre el fin de la limitación de mandatos a la Presidencia de la Junta, ha considerado "curioso" que los partidos de la oposición sean los que "quieran limitación de mandatos para los que ganan, pero no quieran limitación de mandatos para los que pierden".



Juan Antonio González ha recordado también que el PSOE hace dos legislaturas se abstuvo ante el "capricho" del 'popular' José Antonio Monago para aprobar en Extremadura la limitación de mandatos, y ha incidido en que dicha postura socialista le permite ahora "volver a decir lo mismo" desde "la coherencia".



"No es que dijéramos una cosa y que dijimos la contraria. Cuando se produjo el debate de la limitación de mandatos (hace dos legislaturas) el PSOE se abstuvo, y el PSOE dijo que la limitación de mandatos no mejoraba la democracia", ha incidido el portavoz socialista, quien ha añadido que su partido "no votó a favor de la limitación de mandatos porque estaba convencido de que la limitación de mandatos por entonces era una moda pero no iba a mejorar la democracia".



De este modo se ha pronunciado Juan Antonio González en rueda de prensa este lunes en Mérida, y a preguntas de los medios, sobre si el Comité Regional del PSOE extremeño de esta tarde en la capital autonómica abordará la supresión de mandatos en la comunidad.



Sobre este respecto, el portavoz socialista ha apuntado que "hasta la fecha" lo "único" que aparece en el orden del día de la reunión es la presentación por parte del secretario general del partido en la región, Guillermo Fernández Vara, de un informe sobre situación política tanto en Extremadura como en España, aunque ha añadido que los militantes pueden plantear propuestas de resolución y que en el caso de que se formulara alguna sobre tal cuestión entonces se debatiría en el encuentro.



LIMITAR A LOS QUE PIERDEN



En todo caso, González ha incidido en que en este asunto sobre limitación o no de mandatos "hay una cosa muy curiosa", ya que "son los partidos que perdieron las elecciones los que quieren la limitación de mandatos, pero a ellos no se le aplica".



"Es decir, el PP de Extremadura que ha perdido dos elecciones autonómicas consecutivas, que ha perdido 80.000 votos en las últimas elecciones pide la limitación de mandatos para el que gana", ha afirmado, al tiempo que se ha preguntado por qué "el que pierde no le pasa nada".



"Porque es que el que perdió dijo que se iba a ir a Portugal y es que no lo echan ni con el agua caliente...", ha dicho en alusión al 'popular' José Antonio Monago.



En este punto, ha hecho un símil con que si a Rafa Nadal los competidores le hubiesen limitado su participación en Roland Garros entonces no hubiese podido seguir ganando ese torneo. "¿Se imaginan que Rafa Nadal que ha ganado 13 Roland Garros hasta la fecha cuando ganó el tercero le hubieran dicho el resto de competidores 'usted ya no se puede presentar más a Roland Garros? "¿Como que no, como que no?... pues esta es una situación parecida", ha subrayado.



Al respecto, y tras preguntar "¿por qué no se puede presentar si ha ganado las elecciones a una posible reelección?, ha insistido en su defensa de que "la mejor limitación de mandatos son unas elecciones donde los ciudadanos tienen que elegir quién va a ser el encargado de gobernar su comunidad autónoma".



"Aquí lo dijeron muy claro hace cuatro meses: quien gobierna es el PSOE y quien se tiene que ir a Portugal es el señor Monago... Ni se ha ido a Portugal y parece ser que no hay quien lo eche ni con agua caliente", ha espetado González, quien ha vuelto a criticar que Monago pida "limitación de mandatos a los que ganan pero no se lo aplican a los que pierden 80.000 votos en las últimas elecciones".



Ha preguntado, al mismo tiempo, "¿por qué no se limitan los mandatos a aquellos que pierden? Si los ciudadanos le están diciendo una y otra vez que no te queremos por qué siguen ahí?. "No estoy proponiendo que se limiten los mandatos, simplemente una reflexión: el que pierde quiere que al que gane se limiten los mandatos pero ellos no hacen autocrítica de por qué han perdido 80.000 votos".



ACABAR CON UN DEBATE "ESTÉRIL"



Sobre por qué el PSOE no planteó tal cuestión del posible fin de la limitación de mandatos la pasada legislatura, ha dicho que entonces "esa problemática no existía", y ha añadido que su partido lo que quiere ahora es "acabar con un debate cuanto antes" que le parece "estéril".



"Se ha decidido hacerlo ahora porque hay un interés por parte de los partidos políticos de la oposición de poner este debate encima de la mesa, y este debate a la ciudadanía le da exactamente igual", ha declarado González, para quien "la ciudadanía lo que quiere es que nos ocupemos de sus intereses generales, y por eso lo que queremos es acabar con un debate cuanto antes que a nosotros nos parece estéril".



Ha insistido en este punto en el planteamiento de que "son los ciudadanos y las ciudadanas de Extremadura los que tienen que decidir quién es su gobernante o quién va a ser su presidente o presidenta de la Junta, y no porque una ley ponga que no se puede presentar una vez que ha tenido dos mandatos". "Yo creo que es contra-natura y va en contra del principio de democracia", ha concluido.



ELECCIONES EN ESPAÑA



Por otra parte, sobre una posible repetición electoral en España, González ha indicado que el PSOE de Extremadura "desde el minuto uno" y "siempre" ha dicho que "no" quiere elecciones porque "las hubo en abril, las hubo en mayo y hubo un claro vencedor tanto en elecciones autonómicas como en generales y ese fue el PSOE".



En todo caso, ha defendido que al mismo tiempo que el citado planteamiento el PSOE en la región tampoco quiere "un gobierno inestable y que dentro de cinco o seis meses pueda saltar por los aires", motivo por el cual le pide a Podemos "menos postureo y más hechos", y que "le dé un ataque de lucidez y comprenda que no le puede decir a un gobierno progresista no por tercera vez".



Ha incidido, asimismo, en que "no" se entiende que Podemos "siga erre que erre" porque "a quien está perjudicando con su bloqueo al gobierno es precisamente a las clases trabajadoras, a la gente de izquierda, a la gente que más necesita un gobierno estable y unos nuevos presupuestos".



Al mismo tiempo, ha criticado a los partidos "de la derecha" en España que "están siendo desleales con los españoles y las españolas". "Ahora estamos viendo cómo el PP, tan patriota de hojalata, ahora prevalece más el interés particular que el general", ha dicho.



En este sentido, ha pedido a los partidos "de la derecha" en Extremadura que no sean "tan cínicos" de pedir una mejor financiación o mejores infraestructuras para la región por parte del Gobierno central cuando en su momento votaron "en contra" del Presupuesto General del Estado, que era "bueno" para Extremadura.



En su comparecencia ante los medios, González también ha condenado el triple asesinato por violencia machista ocurrido este lunes, y se ha unido en nombre del PSOE de Extremadura al "dolor" de los familiares de los fallecidos por la 'gota fría' en Comunidad Valencia, Murcia y Andalucía.