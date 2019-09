Martín urge "dar un paso al frente" para situar a Extremadura a vanguardia sostenibilidad

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha abogado este sábado por "dar un paso al frente" para situar a la región a la vanguardia de la sostenibilidad, la igualdad y la humanidad.

La máxima responsable del Parlamento extremeño ha realizado estas declaraciones en la Cámara autonómica durante su intervención en el acto institucional del Día de Extremadura, que también ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otras autoridades.

“Estar a la altura de lo que somos requiere apostar por nuestra capacidad para reivindicar la vida en igualdad, en un planeta que respire, en un continente que se comprometa con los débiles y que apueste, decididamente, por la esperanza, como Extremadura”, ha afirmado la presidenta del Parlamento autonómico.

Así, Blanca Martín ha indicado que aunque los roles, los encasillamientos y las posibilidades partan de ideas preconcebidas, la esperanza, como señaló el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, es un sentimiento tenaz que insiste a pesar de que todo indique lo contrario.

De este modo, ha considerado que Extremadura es en la actualidad el resultado y la consecuencia de la tenacidad de hombres y mujeres que asumieron retos y los vencieron para que ahora la comunidad esté en disposición de avanzar hacia un futuro que permita a los ciudadanos construir en ella sus proyectos de vida.

De este modo, la jefa del Legislativo autonómico ha abogado, parafraseando a Virginia Satir, por no dejar que las percepciones limitadas definan a la sociedad extremeña, al tiempo que ha apelado a la construcción de una conciencia colectiva de Extremadura para avanzar y hacer frente a las dificultades que el mundo actual “competitivo y autodestructivo” plantea.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

A su vez, la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha apostado por situar la lucha contra el cambio climático como prioridad en la agenda política, tal y como informa el Parlamento regional en una nota de prensa.

“Si no somos capaces de entender que el cambio climático debe estar en nuestras agendas como prioridad número uno, nada que tenga que ver con la construcción del futuro tendrá sentido, porque si no detenemos la autodestrucción, simplemente, no seremos nada. Un rol vacío”, ha asegurado.

Martín ha aseverado que la región cuenta con todo para salir adelante, talento y educación sumados al esfuerzo de quienes trabajaron anteriormente por Extremadura, a la vez que ha manifestado que la región merece palabras convertidas en hechos y hechos convertidos en riqueza en un espacio de igualdad.

VANGUARDIA HUMANISTA

La jefa del Legislativo autonómico ha destacado que Extremadura es una tierra de posibilidades, una comunidad con diferencias unida por el amor a su idiosincrasia, una región que venció las dificultades y que ahora es “humanidad, brazos abiertos y hospitalidad”.

“Extremadura es un camino recorrido y una puerta abierta a la esperanza de la sostenibilidad, la igualdad, el empleo y la generación de riqueza”, ha subrayado Martín.

En definitiva, "una puerta a la esperanza en un mundo como el actual", ha reflexionado la presidenta de la Asamblea, citando a Levi-Strauss, en el que el “miedo a la otra cultura lo marcan los límites de la propia”.

De este modo, ha destacado que Extremadura no ha permanecido impasible ante las injusticias ni ha sido indiferente ante las muertes en el Mediterráneo, a la vez que ha apelado a recordar la cultura cristiana, aquella, ha dicho, que enseñó a amar al prójimo sin pedir permiso a los datos macroestructurales.

“Como europeos, ya hemos sufrido y sido responsables de los peores holocaustos de la humanidad y ahora, nuestro deber es pelear con toda nuestra fuerza para salvar una vida humana tras otra”, ha afirmado la presidenta de la Cámara autonómica.

Martín también ha considerado que la sociedad actual no puede permitir que dentro de unos años se señale a esta generación como ahora se hace a la Austria del 38, a la Alemania del 33 o a la España del 36.

De este modo, ha manifestado que construir el recuerdo de aquí y ahora, como extremeños y extremeñas, implica dar un paso al frente y ser parte de la vanguardia humanista que anteponga la vida a los números, las posibilidades a la exclusión y la integración a la desigualdad.

“Extremadura, pueblo de inmigrantes, legales e ilegales como toda migración, debe plantar la bandera de la humanidad y alzar su voz contra cualquier tipo de odio deshumanizador”, ha concluido Martín, quien ha transmitido también un saludo especial a los galardonados este año con la Medalla de Extremadura.