El rector de la UEx reclama un acuerdo plurianual de financiación

Ep.



El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, ha reclamado un acuerdo plurianual de financiación como el que han alcanzado otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha para poder planificar el desarrollo universitario extremeño que, a su juicio, está en "inferioridad de condiciones económicas" respecto a otras universidades.



"Estamos haciendo progresos e intentando mantener el pulso con el resto de universidades y queremos seguir avanzando a pesar de estar en inferioridad de condiciones económicas", ha dicho el rector en el discurso que ha pronunciado en el acto institucional de apertura del curso académico 2019/2020 de la UEx que ha tenido lugar en el salón de actos de la Facultad de Empresas, Turismo y Finanzas del campus de Cáceres.



Hidalgo, que ha presidido por primera vez el solemne acto desde que tomó posesión el pasado mes de enero, ha recordado que la UEx está cumpliendo con el presupuesto asignado, que este año alcanzó los 160 millones de euros, pero espera que, para próximos años, la situación "sea más propicia" y "las urgencias no sean el día a día", ha indicado, en su intervención antes de que tomara la palabra el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara.



El rector ha pedido también que el inicio de las obras de la nueva Facultad de Medicina "sean una realidad en las próximas fechas", al tiempo que ha felicitado a la Junta por incorporar en el decreto de tasas la posibilidad de bonificación de las tasas académicas para aquellos alumnos que aprueben en primera matrícula.



"Los efectos de esta medida, aunque todavía no pueden ser evaluados en toda su extensión, indican un repunt y un cambio de tendencia en la retención de estudiantes", ha señalado el máximo responsable de la universidad extremeña que el próximo curso contará con unos 24.000 alumnos.



TÍTULOS MÁS VERSÁTILES



Hidalgo se ha marcado también como objetivos definir unos títulos "más versátiles" y con mayor agilidad en su adaptación a las nuevas necesidades del mercado laboral; mantener e intensificar los contactos con la sociedad para que la UEx "sea una institución donde la sociedad pueda acudir en busca de ayuda" y que "ofrezca ideas y oportunidades para la mejora del entorno al que pertenece y al que se debe".



Asimismo, en demostración del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha anunciado que se licitará la instalación de paneles de producción eléctrica fotovoltaica en los próximos meses para instalarlos en varios edificios de los campus universitarios. "Con ello obtendremos una reducción de costes en la factura eléctrica y reduciremos nuestro impacto ambiental", ha aseverado.



En su discurso, el rector ha recordado que la UEx ha mejorado en los ránkings de universidades como por ejemplo en el índice de transparencia dinámica (Dyntra), que ha subido del puesto 44 al 19 entre las 79 universidades españolas. Además, la universidad extremeña aparece por primera vez en el Ranking de Shanghai en la franja de 801 a 900, lo que significa que la UEx está entre el 3% de universidades mejor valoradas de las más de 25.000 que existen a nivel mundial y entre la 28 y 36 a nivel español.



AGRICULTURA SOSTENIBLE



Antes de los discursos del rector y del presidente, se ha hecho lectura de la memoria de la UEx del curso anterior y se ha pronunciado la lección magistral que, en esta ocasión, ha corrido a cargo del catedrático de Economía Aplicada Francisco Javier Mesías Díaz y que ha llevado por título 'Producción y consumo sostenibles de alimentos'.



El profesor Mesías ha comenzado hablando del concepto de sostenibilidad, actualmente utilizado en muchos ámbitos y que se percibe como "una necesidad para afrontar el futuro. También ha explicado su relación con la producción y el consumo de alimentos y, respecto a la situación de Extremadura, considera que es "una potencia agroalimentaria a nivel español".



Por ello, ha apostado por pasar a una agricultura en la que se prime la eficiencia en el uso de los recursos, reduciendo el uso de agua, abonos y fitosanitarios aunque ello suponga menores niveles de productividad, que serán compensados con los beneficios sociales y ambientales generados.



Estas utilidades adicionales de la actividad agraria son cada vez más demandados por los ciudadanos, que además se muestran dispuestos a valorar monetariamente los alimentos que presenten estos atributos, por lo que considera que las empresas extremeñas "no deben quedarse fuera de este tren".



Para finalizar, ha resaltado que la transición hacia una producción sostenible de alimentos es una necesidad global, pero es además una oportunidad para una región como Extremadura, con un fuerte sector agroalimentario y con importantes valores ambientales muy ligados a la actividad agraria y que pueden revalorizar nuestras producciones.



El acto, en el que se ha investido a una veintena de nuevos doctores de la UEx, ha contado con la presencia de numerosas autoridades como la delegada del Gobierno, Yolanda García; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, o el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, entre otros. Como es tradicional, ha contado con la actuación del coro de la UEx que para concluir ha interpretado el himno universitario 'Gaudeamos igitur'.