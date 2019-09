PP pide responsabilidades a Junta tras estimarse recurso contra nombramiento altos cargos

Ep.



El portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Juan Luis Rodríguez Campos, ha pedido que la Junta de Extremadura asuma las "responsabilidades" pertinentes, después de que dicha administración haya "estimado" el recurso de reposición planteado por dicha formación relacionado contra el nombramiento de 15 altos cargos del Ejecutivo regional.



La estimación de dicho recurso, según ha apuntado Rodríguez Campos, viene recogida en un decreto de la Junta publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de este pasado miércoles, día 4, y viene a suponer a su juicio "una vergüenza" al "enmendarse a sí mismo" en sus decisiones el Ejecutivo autonómico y al "no" tener "más remedio" que "anular" los nombramientos en cuestión.



En rueda de prensa este jueves en Mérida, el diputado del PP ha tachado así de "vergüenza jurídica" la publicación en el DOE "en julio y agosto" del nombramiento de los altos cargos en cuestión sin haber comparecido, ha dicho, previamente en comisión parlamentaria, lo que ha llevado a "incumplir" la ley autonómica del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la comunidad, y ahora a la Junta a "estimar" el recurso de reposición 'popular'.



"La Junta incumple la legalidad que ellos mismos se han arrogado", ha espetado el 'popular', quien entiende que "no puede quedar impune" que se hayan visto en el Ejecutivo regional "obligados" a "anular" 15 nombramientos de altos cargos, toda vez que lo ocurrido supone "una barbaridad jurídica" y "política" ya que "incumplían un requisito formal" de que los altos cargos "con anterioridad a su nombramiento tenían que comparecer en la Asamblea".



De este modo, entiende que con esta "chapuza jurídica" la Junta y el PSOE deberían salir "a disculparse con el PP" y a explicar "qué es lo que ha pasado", así como "cuáles son las consecuencias jurídicas y políticas" de las decisiones adoptadas, toda vez que además habría que determinar --añade-- "si son válidos o no" los acuerdos adoptados por los altos cargos en cuestión durante el periodo de su nombramiento.



"Alguien tiene que salir a pedirnos perdón" al PP por llamar a dicha formación "antisistemas" y "antidemócratas" cuando en este asunto lo que ha hecho es "defender la legalidad vigente", ha incidido Rodríguez Campos, quien ha criticado también el "secretismo" de la Junta por haber "escondido" el acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico relativo a la estimación del recurso del PP contra los nombramientos publicada posteriormente en el DOE.



"Lo están llevando con tal secretismo que hasta en la reseña de los acuerdos del Consejo de Gobierno no se nos dice quién, sino que lo esconden, y luego después nos encontramos (en el DOE) con ese decreto de la Presidencia (de la Junta) en la que se estima el recurso de reposición y nos dan la razón al Grupo Popular", ha concluido.



En este sentido, ha considerado que si la ley actual del cargo público en la comunidad "no" sirve y tiene que "cambiarse" por ello, entonces el Ejecutivo autonómico debería plantear su modificación en la Asamblea a través del "consenso" con los grupos políticos.



DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES



Finalmente, sobre quién debería asumir "responsabilidades" en el seno de la Administración regional por lo ocurrido con los nombramientos de altos cargos, el diputado del PP ha señalado que "eso lo tendrá que decidir quien ha cometido el error".



"Alguien nos tendrá que decir cuál de los departamentos de la Junta, qué consejería de la Junta de Extremadura ha cometido la ilegalidad y tendrán que depurarse las responsabilidades", ha espetado.



Al respecto, ha anunciado que el PP intentará "dirimir" dichas "responsabilidades" en las comisiones parlamentarias y en el pleno de la Asamblea con preguntas e interpelaciones a las consejerías "para que al final se determine quién es el responsable".



