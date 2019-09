El PSOE recuerda a Podemos que España necesita un gobierno "progresista" para crear empleo

Ep.



El portavoz de Empleo del PSOE en la Asamblea, Juan Antonio González, ha recordado a Podemos que España necesita la conformación de un gobierno "progresista" que "dé" el "impulso que el país necesita" y que contribuya a la creación de empleo y a "favorecer" a la clase trabajadora.



En rueda de prensa este martes en Mérida para valorar los datos de paro en agosto en Extremadura, el socialista ha criticado de este modo el "bloqueo" al que "las tres derechas" y Podemos tienen sometido al país, y ha recordado que esta situación está provocando que "no" haya unos presupuestos generales que "vayan a dinamizar la economía".



"No sabemos a qué está esperando esa supuesta izquierda de Podemos para de una vez por todas apoyar un gobierno progresista que dé ese impulso que este país necesita", ha aseverado González, quien ha incidido en la importancia de "atraer" inversiones para generar empleo en Extremadura, algo para lo que también es "importantísimo" la "estabilidad" política a nivel nacional.



En este punto, sobre el dato "malo" de paro en agosto en Extremadura, ha recordado que "históricamente no ha sido positivo" porque "generalmente se acaban muchos contratos ligados al sector servicios, el turismo, la administración, y también ligados al sector agrario porque acaban campañas ligadas a la agricultura".



"El dato de paro en el mes de agosto no es bueno pero en cambio el interanual sí es bueno", porque hay 5.500 personas menos personas desempleadas en el último año, ha añadido en todo caso el diputado del PSOE, quien ha incidido en que ante la "carrera de fondo" en materia laboral planteada por su partido "habrá meses buenos y meses malos" pero el objetivo final es "que se reduzca el desempleo como en la pasada legislatura", cuando se bajó la cifra de paro en 40.000 personas, recuerda.



En este sentido, ha reiterado que el objetivo es "bajar" el desempleo, y ha ahondado en que para ello es "prioritario" que Extremadura sea la región en la que "más fácil" sea atraer inversiones para crear empleo, a través del desarrollo --entre otras cuestiones-- de leyes ya aprobadas durante la pasada legislatura.