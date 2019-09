Unidas por Extremadura pide a Vara que "apriete" articular un gobierno "de izquierdas"

Ep.

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "apriete y presione" para que se articule un gobierno "de izquierdas" en España que "se tome" a la comunidad como "prioridad" en materia de desarrollo y de empleo.



Así, ha defendido que se "necesitan" inversiones productivas "importantes" en la región y que a nivel nacional se articule un gobierno "a ser posible de izquierda" que "dedique recursos a crear empleo y recursos en Extremadura".



En esta línea, ha ahondado en la "necesidad" de dotar a Extremadura de infraestructuras férreas para facilitar la salida de la producción agrícola en la región, que según ha incidido podría ser "mucho más competitiva si tuviera más facilidad para la salida de los productos".



De este modo se ha pronunciado Macías en rueda de prensa sobre los datos de paro de agosto en Extremadura, sobre los cuales ha indicado que evidencian que "se vuelve a la línea normal de aumento del desempleo que se viene repitiendo año tras año" en dicho mes.



"Esto es nuestro particular día de la marmota en la que volvemos a repetir una y otra vez los mismos elementos", ha aseverado, al tiempo que ha alertado de aspectos concretos como que "una mayoría del paro es femenino" en Extremadura, así como que hay un temporalidad "enorme" en los contratos en agosto, y que "la mayoría de los nuevos parados están en el sector servicios, vinculados a la hostelería y el turismo".



Frente a esto, ha incidido en que el modelo productivo extremeño es "totalmente dependiente" de las "fluctuaciones" del sector agrícola y ha criticado que "no" hay políticas desde la Administración regional ni la estatal de impulso al empleo, así como que "no" se aporta "valor añadido" a los productos que salen de Extremadura.