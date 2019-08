Vara responde al PP que la financiación se resuelve si permiten haya Gobierno y apoyen PGE

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha respondido al PP que el problema de la falta de financiación de las comunidades autónomas se resolvería si permitiera la formación de un Gobierno y posteriormente apoyando los Presupuestos Generales del Estado.



"Si tienen tanto interés en esto, que permitan que haya Gobierno y que haya presupuesto. Y ya está el problema arreglado", ha respondido Fernández Vara a la petición realizada por los dirigentes autonómicos del PP con respecto a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la falta de liquidez de las comunidades autónomas.



"La única solución cien por cien buena es que haya Gobierno cuanto antes, que se lleven los presupuestos y que los que ahora piden que haya financiación para las autonomías voten a favor", ha insistido Fernández Vara, en una rueda de prensa en Mérida la que ha sido preguntado por esta cuestión.



El dirigente socialista ha calificado como "paradógico" que los 'populares' estén diciendo una cosa y después hagan otra, en referencia al rechazo de los Presupuestos Generales presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha provocado un "agujero" en las cuentas autonómicas que ya estaban aprobadas.



CAMBIO DE LAS LEYES



Con respecto al informe de la Abogacía el Estado, el mandatario extremeño ha insistido en que "no está diciendo nada que no haya dicho antes", si bien ha señalado que hay que cambiar las leyes para que esta situación no vuelva a ocurrir.



"Quienes estamos al frente de las instituciones abriendo todos los días los hospitales, y a partir del día 12 (de septiembre) las escuelas, tengamos dificultades para hacer frente a nuestras obligaciones porque alguien ha decidido votar en contra de los presupuestos en las Cortes Generales, esto no puede volver a ocurrir", ha señalado.



En esta línea, ha reiterado que si estuvieran aprobados los Presupuestos Generales del Estado, hoy mismo se podría comprometer a acabar el año con "déficit cero" en Extremadura, algo que no puede hacer porque tiene un "agujero" en las cuentas autonómicas.



Por todo ello, Fernández Vara ha criticado la estrategia del PP: "No querer que haya gobierno no pudiendo gobernar, pero luego exigir que se actúe como si hubiera gobierno, no puede ser. Los guarros no pueden ser gordos y baratos al mismo tiempo, imposible", ha sentenciado.