Vara dice que el brote de listeria "no se ha gestionado adecuadamente"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el brote de listeria "no se ha gestionado adecuadamente" y que se han dado informaciones "sin el suficiente rigor".



"En las crisis sanitarias, y yo he vivido tres, la meningitis C en el año 97, la gripe aviar y las vacas locas, a la gente no se le tranquiliza porque le digas muchas veces que se tranquilice. Tú lo puedes hacer todos los días en todos los telediarios pero a la gente se le tranquiliza cuando se le dice la verdad", ha aseverado.



De este modo, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández Vara ha "echado en falta" en este brote de listeria que, "además de decirle a la gente que esté tranquila, le contara la verdad, y no se ha contado la verdad".



En sus declaraciones, Vara, médico de profesión, ha indicado que de sanidad "es casi de lo único" que sabe y ha abogado por que estas crisis sanitarias deben ser dirigidas y controladas por "los que más sepan", que, en su opinión, son los veterinarios.



"¿Habéis visto que se le haya preguntado a alguno?. Porque si se le hubiera preguntado a alguno desde el minuto uno se hubiera sabido la verdad y la verdad es que, tal y como estaban apareciendo los hechos, no había un único foco de contaminación, era imposible porque estaban apareciendo contaminaciones cruzadas", ha asegurado.



Asimismo, ha considerado que en este brote se han dado informaciones "sin el suficiente rigor". "Si tú hay cosas que no las sabes, te callas, porque lo que da tranquilidad a la gente es decir la verdad", ha aseverado.



En esta línea, y sobre la reunión celebrada en Madrid este pasado lunes entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, Fernández Vara ha apuntado que se han sentado las bases de lo que tiene que ser profundizar en la coordinación en esta materia.



"Somos un país demasiado medicalizado. Yo he echado en falta veterinarios y creo que han sobrado médicos, no en el tratamiento de los pacientes sino en el origen de la crisis alimentaria", ha indicado.