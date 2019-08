Los hospitales extremeños notifican un caso confirmado de listeriosis y otros 15 probables

Los hospitales extremeños han notificado hasta el momento un caso confirmado de listeriosis relacionado con el brote declarado a principios de este mes en Andalucía y otros dos casos probables con síntomas compatibles con esa enfermedad y relacionados con el mismo brote que se encuentran pendientes de confirmación mediante estudio microbiológico.



En concreto, según el informe elaborado por la Subdirección de Epidemiología del Servicio Extremeño de Salud, también hay otros 13 casos probables con síntomas compatibles con la enfermedad, en los que por el momento no se ha comprobado que hayan consumido la carne contaminada objeto de la alerta, y también se encuentran pendientes de confirmación mediante estudio microbiológico.



En los casos en que consta como antecedente epidemiológico el consumo de carne mechada marca 'La Mechá', se trata de ciudadanos que la han consumido durante su estancia en distintas localidades andaluzas, mientras que "en ningún caso" consta que la hayan adquirido en la región.



Cinco pacientes se encuentran ingresados en distintos centros hospitalarios extremeños, presentando en todos los casos una situación estable con evolución favorable, mientras que el resto de pacientes han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios.



Por grupos de edad, e incluyendo en el cómputo todos los casos, dos de ellos pertenecen al grupo de edad de 60 a 69 años, dos al de 50 a 59 años, cuatro al de 30 a 39 años, dos al de 20 a 29 años, uno al de 10 a 19 años y en un caso no consta la edad.



Asimismo, agrupándolos por sexo, ocho son mujeres y otros ocho hombres, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



LLAMAMIENTO A LA TRANQUILIDAD

No obstante, la Consejería de Sanidad y el Servicio Extremeño de Salud han hecho un llamamiento a la tranquilidad de los ciudadanos y han recordado que esa enfermedad sólo se transmite mediante la ingestión del germen presente en la carne contaminada y nunca mediante contacto humano.



También han pedido a los usuarios que hayan comprado la citada carne que, si no lo han hecho todavía, no la consuman y la desechen, y en caso de que la hayan consumido y presenten alguna sintomatología que acudan a su centro sanitario de referencia.



La misma recomendación deben seguir las personas que hayan veraneado en Andalucía y hayan consumido este tipo de carne, dado que el período de incubación de esa enfermedad es muy largo, de hasta 70 días.



Como recomendaciones generales para la población, hay que recordar que las personas con factores de riesgo son fundamentalmente las que tienen deficiencias inmunitarias y las embarazadas, que deben consumir carnes siempre perfectamente cocinadas, productos lácteos pasteurizados, calentar las sobras de las comidas antes de comerlas y evitar la ingestión de alimentos preparados listos para el consumo.