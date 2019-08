Cs pide que Vara exija exención de Extremadura en el pago del "tarifazo" de las autovías

Ep.



El diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura Joaquín Prieto ha solicitado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que pida al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez la exención en el pago para la comunidad del "tarifazo" en las autovías si esta medida llegase finalmente a materializarse.



Tras tachar de "ocurrencia" el "tarifazo" que por parte del "sanchismo" y el ministro José Luis Ábalos "quieren imponer de pagar por circular por la A-5 y la A-66", Prieto ha mostrado la oposición "rotundamente" de su partido a dicha iniciativa.



"Desde Ciudadanos siempre hemos pensado y hemos dicho que el dinero del esfuerzo y del trabajo de los extremeños y los españoles debe estar en el bolsillo de los mismos porque son los verdaderos generadores de empleo, riqueza, ahorro, consumo, y no debe estar ese dinero en manos de Sánchez que no sabemos qué va a hacer con él", ha señalado.



En este sentido, se ha preguntado "qué opina el PSOE extremeño de este delirio del señor Ábalos", así como qué piensa Guillermo Fernández Vara "de esta ocurrencia del señor Sánchez" hacia "una tierra (Extremadura) que necesita más inversión en infraestructura y no pagar encima el mantenimiento de las infraestructuras y las autovías de otras comunidades que tienen mejores servicios".



Al respecto, en rueda de prensa este martes, el diputado autonómico de Ciudadanos ha apuntado que si un trabajador que tuviera que desplazarse de Cáceres a Mérida se viera obligado a pagar la autovía "tendría que hacer 140 kilómetros diarios", lo que supondría "unos cuatro o cinco euros al día, unos 20-25 euros a la semana, unos 80-90 euros al mes, total unos 1.000 euros al año".



"Esta cantidad es superior a cualquier impuesto de circulación, de IBI, y las consecuencias que esto traerá es que los trabajadores también volverán a las vías de doble sentido, que además llevan la connotación de que tienen un mayor índice de peligrosidad", ha advertido también.



"No tenemos tren ni infraestructuras y ahora quieren complicarnos el desplazarnos por la autovía, que es lo único que actualmente parece que funciona en Extremadura", ha subrayado.



Ha exigido por ello a Fernández Vara que "si finalmente el tarifazo se materializa inste al Gobierno central a la exención del pago" para Extremadura, para facilitar que la comunidad pueda "converger con el resto de comunidades y ser competitivos".



"Esperamos que lo consiga y no suceda como con el tren, que llevamos 30 años esperando y sigue dando problemas y sigue dejando constantemente a los extremeños tirados en los campos", ha afirmado Joaquín Prieto, quien ha recordado en este punto también "las falsas promesas del PSOE, que dijo que el taller de reparaciones de Renfe en Badajoz tendría que inaugurarse ahora, en el verano de 2019, y la obra ni siquiera ha empezado, está parada".



PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD



Por otra parte, Joaquín Prieto también ha avanzado que Ciudadanos registrará en la Asamblea para su debate en la primera sesión plenaria del próximo mes de septiembre una propuesta de impulso en materia de accesibilidad en las zonas rurales.



En dicha propuesta, Ciudadanos instará a la Junta a que planifique una estrategia en materia de accesibilidad en los municipios de menos de 5.000 habitantes; así como a que garantice una partida presupuestaria para que pueda ejecutarse esta iniciativa en el próximo presupuesto regional; y a que fije un mínimo presupuestario en lo sucesivo, "porque más que un gasto esto supone una inversión para el entorno rural y frenar la creciente despoblación", afirma.



Además, ha apuntado que el objetivo de Ciudadanos con la propuesta de impulso en cuestión es extrapolar el "modelo" de Pescueza (que ha sido mencionado y galardonado en materia de accesibilidad) al resto de municipios de la región que "padecen exactamente el mismo problema del envejecimiento, que va en aumento".



En este sentido, ha recordado también que Ciudadanos ya ha propuesto la creación de una comisión contra la despoblación para poner en marcha medidas que "frenen el éxodo" de los extremeños, y que espera que "no se utilice como un arma arrojadiza".



Al respecto, ha criticado que ni PSOE ni PP "se han preocupado por frenar la despoblación, ni aquí ni tampoco en Madrid", ha apuntado. "El bipartidismo ha propiciado en España una desigualdad en la que Extremadura es la más perjudicada", ha dicho Prieto.