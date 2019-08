PSOE replica al PP que nombramiento altos cargos se ha hecho con "absoluta transparencia"

Ep./Rd.



La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos Nogales, ha replicado al PP que el procedimiento seguido para el nombramiento de los altos cargos de la administración autonómica se ha hecho con "absoluta transparencia".



"El Partido Popular sabe que el procedimiento seguido para esa cuestión ha sido el que se ha hecho siempre, con absoluta transparencia", ha recalcado la socialista.



Asimismo, Mateos ha recalcado que el PP debe recordar que Extremadura es la única comunidad en la que "todos los cargos designados comparecen en la Asamblea".



En esta línea, y preguntada por los medios por el recurso de reposición anunciado por el PP contra el nombramiento de la secretaria general de la Consejería para la para Transición Ecológica y Sostenibilidad, ha indicado que habrá que esperar hasta que el mismo se resuelva y ha añadido que no cree que haya "ningún problema" sobre ese particular.



De esta manera se ha pronunciado Marisol Mateos en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida y preguntada por los medios por la interposición, por parte del PP, de un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se nombraba a dicho alto cargo por entender que el mismo es "nulo de pleno derecho" al no haber comparecido en la Asamblea de Extremadura, como marca la legislación.



INSISTE EN LA NECESIDAD DE QUE HAYA UN GOBIERNO



Por otro lado, Mateos ha reclamado la necesidad de que se forme "un Gobierno estable para España", al tiempo que ha considerado que una repetición de las elecciones "sería un gran error".

De este modo, la diputada socialista ha recordado que "igual de necesario que es un gobierno para el país, lo es que se acuerden unos Presupuestos Generales del Estado".

"España debe de tener un gobierno presidido por Pedro Sánchez porque fue la lista más votada en el pasado 28 de abril y si considera la oposición otras alternativas que las planteen, pero desde luego la solución de ninguna de las maneras es un bloqueo institucional”, ha argumentado.

A su vez, Mateos cree que este "bloqueo" propiciado por algunas formaciones políticas afecta también a Extremadura, ya que "no contamos con Presupuestos Generales del Estado", tal y como informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

“El hecho de que no tengamos aprobados los Presupuestos Generales Estado y no tengamos un gobierno de España está propiciando una merma de más de 200 millones de euros para la Junta de Extremadura”, ha asegurado Mateos.

A colación de esto último, ha insistido la secretaria de Organización socialista en que “las fuerzas de la oposición todavía no han reflexionado sobre su derrota electoral”.

PP NORMALIZA A CONDENADOS

En otro orden de asuntos y respecto a la grave situación que se está viviendo en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, donde el alcalde del Partido Popular, Alfredo Aguilera, ha sido condenado por maltrato, la secretaria de Organización ha calificado esta situación como "intolerable e inadmisible".

Así, ha asegurado que el PP "normaliza" a maltratadores, permitiendo que un condenado por violencia de género siga al frente de un Ayuntamiento.

“Que Alfredo Aguilera siga siendo alcalde en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres supone consentir que las instituciones se conviertan en refugio de condenados por violencia machista, normalizando que un agresor se responsabilice de ejecutar políticas contra la Violencia de Género”, ha dicho la socialista.

Por ello, ha insistido Mateos en que “una institución debe ser un espacio de protección y apoyo a las víctimas, no un refugio de condenados”, ha finalizado.

PARQUE EÓLICO EN MONTÁNCHEZ

Finalmente, y preguntada por la finalización del periodo de alegaciones ante el proyecto de instalación de un parque eólico en la sierra de Montánchez (Cáceres), Marisol Mateos ha resaltado que la ley es "igual para todos", tanto para las personas que quieren iniciar un proyecto empresarial como para quienes entienden que pudieran suponen un impacto medioambiental, además de indicar que este proceso está en fase "muy embrionaria".