Rescatados 24 menores que se habían perdido mientras hacían ruta del Trabuquete en La Vera

La Guardia Civil ha rescatado a 24 menores de entre 11 y 14 años que se habían perdido mientras hacían la ruta del Trabuquete en la comarca cacereña de la Vera.



Así, efectivos de dicho cuerpo localizaron a estos menores, que estaban "exhaustos, sin agua, y sin medios para alumbrarse", y fueron llevados de nuevo al campamento donde se encontraban alojados.



Los hechos ocurrieron sobre las 23,00 horas del pasado día 3 de agosto cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Jaraíz de la Vera (Cáceres) tuvieron conocimiento de que 24 niños y tres monitores provenientes de Cádiz habían salido sobre la 08,00 horas a realizar una ruta sin que hasta el momento hubieran regresado.



Los agentes, de forma inmediata y provistos de agua, linternas y mantas, se desplazan hasta dicha zona, con el objeto de localizar a todo el grupo e, iniciada la ruta por los agentes, tras realizar una pequeña parte de la misma, localizaron a los niños y a los monitores, todos ellos en buen estado de salud, aunque "exhaustos por la cantidad de horas que llevaban caminando, sin agua y apenas iluminación".



La Guardia Civil les suministró a todos ellos agua y los trasladó en perfecto estado de salud hasta el campamento donde se encontraban alojados, donde llegaron sobre las 00,30 horas, según ha informado este cuerpo en nota de prensa.



De esta forma, la Guardia Civil ha recomendado que ante salidas, rutas senderistas o barranquismo por montaña, se tengan en cuenta una serie de prevenciones como llevar calzado y vestimenta adecuada, no sobreestimar las posibilidades de cada uno, llevar un teléfono móvil con suficiente batería, dejar dicho a dónde se va y no empezar tarde, planificando el horario con un margen de seguridad.



Además ha aconsejado llevar en la mochila una linterna, agua suficiente y un chaleco reflectante que facilite ser visto en caso de necesitar ayuda y, sobre todo, no realizar nunca solo ningún tipo de estas actividades.