CCOO alerta del cierre "con ocultismo" de unidades del Hospital Perpetuo Socorro Badajoz

CCOO de Extremadura ha denunciado este viernes el "ocultismo" de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz al "no notificar ni a los trabajadores ni a sus representantes legales" el cierre de unidades de hospitalización y Cirugía del Hospital Universitario de Badajoz, Hospital Perpetuo Socorro-Materno Infantil de la capital pacense.



A través de una nota de prensa, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha lamentado que "como viene siendo una tónica habitual" este verano se producirá el cierre de unidades en el Complejo Hospitalario de Badajoz, tanto de hospitalización como quirúrgicas, que, traducido en camas, oscilará en torno a las 150 en el pico del cierre más alto correspondiente al mes de agosto.



Este año además, según señala la organización sindical, la Gerencia del Área de Salud de Badajoz no ha notificado ni a los trabajadores ni a sus representantes el cierre de las unidades, una situación que CCOO que avanzado que denunciará ante las autoridades competentes, ya que "lesiona gravemente los derechos laborales y, por ello, el sindicato tomará las medidas legales que estime oportunas".



Igualmente, CCOO indica que el complejo Hospitalario de Badajoz es "referente" en el Servicio Extremeño de Salud, ya que atiende a un total de 273.997 habitantes del Área de Salud de Badajoz, más los desplazados del resto de Áreas de Salud, pues es el hospital de referencia en bastantes especialidades médicas y quirúrgicas.



A su vez, CCOO denuncia que estas medidas "no se ajustan a ninguna razón objetiva", sino a "medidas de recorte en el gasto sanitario, que afectan a los pacientes del área de salud de Badajoz".



NO AVALARÁ MEDIDAS DE RECORTE



Ante esta situación, el sindicato ha advertido que "no avalará ninguna medida de recorte en el gasto sanitario", que además de la lógica negativa repercusión en los pacientes, supone una "sobrecarga en las unidades que permanecen abiertas y la saturación de ambos hospitales".



Este "exceso de trabajo" se ve reflejado en un "aumento de los niveles de estrés" a los que son sometidas las plantillas, así como a bajas laborales que luego no se cubren con el consiguiente aumento en las cargas de trabajo para el resto.



En concreto, señala CCOO que en el Hospital Perpetuo Socorro se ha producido el cierre de la quinta planta de Medicina Interna, unidad donde más de la mitad de los pacientes son dependientes, y que en la mayoría de los casos están encamados y precisan de unos cuidados especializados para evitar complicaciones en su recuperación, por lo que están "abocados al peregrinaje por las unidades del hospital debido al cierre del servicio".



Del mismo modo, CCOO señala que tiene información por los trabajadores del Hospital Materno Infantil del cierre de la unidad de Ginecología, e incluso se ha llegado al nivel de ingresar en la unidad de Cirugía Pediátrica a los niños el lunes, para darles el alta el jueves y cerrar esta unidad durante el fin de semana.



Alerta que durante este tiempo, los trabajadores "han estado deambulando de unidad en unidad, sin información a los sindicatos por parte de la Gerencia del Área de Salud".



A este respecto, CCOO indica que tal como viene ocurriendo año tras año, "nadie da respuesta a las preguntas que CCOO lanza a la Gerencia del área de salud de Badajoz", ya que este sindicato solicitó por escrito el pasado 16 de julio información sobre el cierre de las unidades del complejo, pero a día de hoy, no ha habido contestación.



"No se ofrecen las razones objetivas que justifiquen el cierre de las unidades ni información de la ocupación real de las camas, incluidas las Urgencias durante el verano pasado" en el Complejo Hospitalario, señala CCOO, que apunta que tampoco se da cuenta del tiempo de espera medio que necesitó un paciente el año anterior en los servicios de observación para poder ocupar una cama durante el verano de 2018, ni de la lista de espera quirúrgica de la especialidad de Traumatología ni de la unidad CMA.