Rechazada iniciativa Unidas por Extremadura a que Junta apoye gobierno estatal coalición

El PSOE, el PP y Ciudadanos han rechazado una iniciativa de Unidas por Extremadura que pedía instar a la Junta a apoyar la conformación de un gobierno estatal de coalición progresista que dé paso a una "nueva etapa de estabilidad y garantía para una agenda que defienda la justicia social y el diálogo".



En la defensa de esta propuesta de impulso, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recalcado que su grupo ha presentado esta iniciativa desde el "más absoluto convencimiento" de que dicho gobierno sería "bueno" para España y para la región.



En su opinión, a la hora de conformar el gobierno tras las elecciones de abril se está asistiendo a un "espectáculo lamentable" que va a propiciar que la ciudadanía cambie sus preocupaciones y que la calase política pase a ocupar el primer lugar.



En esta línea, De Miguel ha propuesto al PSOE tener un "debate honesto" y dejar a un lado los argumentos de partido, formación también a la que ha recordado que lo que emanó de las urnas fue "pluralidad" y una victoria de la izquierda, pero no solo del PSOE, ha dicho.



Asimismo, la portavoz de Unidas por Extremadura ha incidido en que el pasado 28 de abril Pedro Sánchez tuvo el mandato de las urnas y el de la calle, momento en el que ha recordado el grito de 'Con Rivera no' y ha añadido que mientras en la calle se gritaba dicho lema en la sede de Ferraz el IBEX 35 susurraba "con Iglesias no".



Por ello, De Miguel se ha preguntado por cuál es el "pánico" que tiene el PSOE a un gobierno de coalición con Unidas Podemos y ha hecho hincapié en que los gobiernos monocolor son una "anomalía en Europa".



En este sentido, ha considerado que no puede ser tan difícil que estos dos partidos se pongan de acuerdo y que ambos tienen el "deber moral" de llegar a acuerdos para aquellos ciudadanos que necesitan un Ejecutivo que empiece a funcionar.



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha recalcado que en las negociaciones hay que ser "discretos" y que no debe haber "chantajes", al tiempo que ha preguntado a De Miguel que si "tantas bondades" tiene un gobierno de coalición y de izquierdas por qué no lo han permitido en Calamonte, Cabezuela del Valle, Brozas, Barcarrota o Jerez de los Caballeros.



Ante ello, Garlito ha precisado que el PSOE no quiere gobiernos con la derecha y que, en aquellos municipios de la región donde se han producido, los socialistas ya han tomado medidas, a la vez que ha aseverado que el PSOE dice no a los ultimátum y en pensar más en ellos mismos que en la gente, aunque se ha mostrado a favor de las negociaciones "limpias y transparentes".



En este punto, ha criticado que en la comunidad de La Rioja las negociaciones están "absolutamente rotas" por poner los "sillones" por encima de los intereses de la gente.



Por su parte, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha asegurado que esta iniciativa no es del ámbito competencial de la Junta, además de criticar que la primera iniciativa que trae Unidas por Extremadura esta legislatura a la Asamblea es una en la que pide que Pablo Iglesias "pise moqueta".



Así ha recordado que De Miguel hace unos días criticó el cupo de iniciativas que podía presentar en pleno su grupo, por lo que, en opinión de Carrón, con esta propuesta, Unidas por Extremadura se "está laminando" porque, cuando tiene una oportunidad de traer propuestas, trae una que le llega de Madrid.



En esta línea, Hernández Carrón ha asegurado que el actual es un momento para "estar a la altura" y no para "golpes de efectos", toda vez que la investidura del nuevo presidente del Gobierno es más importante que la "vanidad" de dos dirigentes políticos.



Finalmente, en el turno de Ciudadanos, la diputada Marta Pérez Guillén ha criticado que mientras los problemas de los españoles siguen lo que pide Unidas por Extremadura con esta iniciativa es que desde Extremadura se arrime el hombro en esa negociación para que Pablo Iglesias sea ministro, por lo que ha espetado que "hay que tener cara".



De este modo, ha lamentado que se esté "mareando la perdiz de forma irresponsable" en un "paripe" que los españoles no merecen seguir sufriendo, además de añadir que si el PSOE y Unidas Podemos no han pactado es porque no se han puesto de acuerdo "con los sillones".



Asimismo ha indicado que la iniciativa rechazada contiene una intención "más turbia" y ha añadido que no es responsabilidad de la cámara legislativa extremeña ni de sus ciudadanos conformar un gobierno.