Unidas Por Extremadura pide a la Asamblea modificar designación de Monago como senador

Unidas Por Extremadura ha registrado un recurso ante la Mesa de la Asamblea para que vele por el cumplimiento de la Resolución de la Presidencia de 15 de marzo de 2016 y se aplique, de esta forma, el principio de la paridad en la designación de los senadores autonómicos.

En el recurso, se muestra cómo en esa Resolución, que se aprobó para garantizar la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en las designaciones y nombramientos que se realizan, desde la Asamblea, se hace una especial mención a los senadores que representan a la comunidad autónoma.

Según De Miguel, "en la exposición de motivos de esa resolución, aparece detallado el objetivo de nuestra reclamación, ya que se especifica que en el Reglamento de la Asamblea no se prevé la exigencia de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en esos nombramientos, y al encontrarse en una laguna reglamentaria, es necesaria la resolución de la Presidencia para garantizar la paridad".

La portavoz ha anunciado que si la Mesa de la Asamblea no admite este recurso, "nuestro grupo parlamentario buscará amparo en otras instituciones porque no podemos consentir que no se respeten los propios reglamentos de la Cámara".

Así, ha añadido que "no podemos consentir -ha añadido- que el PSOE acepte vulnerar la normativa solo por tratarse del señor Monago", recordando la escasa voluntad de servicio público que tuvo el actual presidente del PP extremeño, durante su anterior etapa como senador, "cuando utilizó los servicios y el dinero público para sus intereses personales".

La diputada ha explicado que en la designación de los senadores les corresponde proponer como candidatos al Partido Socialista, por ser el partido más votado, y después al Partido Popular, por ser la segunda fuerza más apoyada y, "al no cumplir con la paridad establecida en la normativa de la Asamblea, entendemos que el PP es quien debe proponer a otra persona".