PSOE destaca que Extremadura vuelve a contar con niveles de empleo "previos a la crisis"

Ep.

El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha destacado que, a tenor de los datos de paro que acumula, la región "vuelve a tener los niveles de empleo previos a la crisis", algo que a juicio de su partido supone "una muy buena noticia" para la comunidad.



En este sentido, ha recordado que "la legislatura acaba de comenzar con 1.700 parados menos y 4.000 afiliados más a la Seguridad Social", así como "rozando el máximo histórico" de afiliación que se registró en julio de 2008.



En rueda de prensa este martes en Mérida para valorar los datos de paro correspondientes a junio en la región, González también ha incidido en que el PSOE va a "apoyar sin fisuras" al nuevo Ejecutivo autonómico "fundamentalmente para que dentro de cuatro años se pueda decir que esta legislatura que acaba de comenzar ha servido para el objetivo prioritario que tiene este partido, que es crear empleo en esta región".



"Vamos a apoyar sin fisuras al nuevo gobierno que hoy ha tomado posesión sus consejeros, y vamos a apoyarlo para darle estabilidad a esta región, para que todos aquellos proyectos que han quedado pendientes y que van a venir puedan venir a esta región. Vamos a apoyar al nuevo gobierno para que los retos que tiene por delante Extremadura se puedan cumplir. Y lo vamos a apoyar al gobierno con diálogo o sin diálogo de la oposición", ha añadido.



En este sentido, tras subrayar que el PSOE ha ofrecido a la oposición "diálogo", ha criticado que "la oposición ha salido huyendo". "No sabemos si es que ya han cogido las vacaciones o es que no tienen ganas de trabajar por Extremadura".



"Y tanto es así, que han salido huyendo, que ni siquiera hoy en un acto institucional tan importante como era la toma de posesión de los consejeros y consejeras de esta región ni tan siquiera el PP y ni tan siquiera Podemos haya estado presente", ha dicho González.



Al respecto, ha considerado que esta actitud supone "una falta de lealtad institucional y una falta de respeto a todos los extremeños y a todas las extremeñas y sobre todo a aquellos que en su día votaron a Podemos y al PP y que hoy se ausentan de donde tienen que estar, que es respetando a las instituciones de Extremadura", ha dicho.



LEALTAD



Por otra parte, sobre sectores que advierten sobre una supuesta ralentización en el ritmo de creación de empleo, el portavoz socialista ha resaltado que en el último año Extremadura se sitúa "por encima de la media nacional en la creación de empleo", algo que "es un buen dato".



En todo caso, ha reconocido que "es verdad que hay circunstancias como puede ser que en la Unión Europea todavía no haya quién va a presidir esa comisión, o como que en España algunos partidos en la oposición quieran bloquear que pueden provocar una ralentización de la economía".



En este marco, ha reiterado que el PSOE le está pidiendo a la oposición a nivel nacional --en alusión a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno-- "sensatez porque los ciudadanos hablaron el pasado 28 de abril y lo dejaron muy claro, y este país necesita progreso y necesita estabilidad".



"Por favor que no bloqueen más las instituciones porque eso no es hacer política, eso es poner palos en las ruedas", ha concluido de nuevo en alusión a los partidos de la oposición a nivel estatal.