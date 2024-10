Osuna conoce 'Cervatillos', una nueva tienda de moda infantil en Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por el delegado de Comercio, José Ángel Calle, ha visitado este jueves la nueva tienda de moda infantil “Cervatillos”, en la calle Calderón de la Barca, junto a la Plaza de Pizarro.

En concreto, la nueva tienda, regentada por Rocío González, trabaja, según ha manifestado, “una línea más dulce, de bebé que comienza en la talla 0 con primeras posturas para recién nacido. Y desde la 3, una línea clásica para bebé hasta los 36 meses que conjunta a bebé niño, niña y hermanos mayores hasta la talla 8 años”.

Por otro lado, cuenta con una línea más moderna “pero sin olvidar que vestimos a niños, esta estará compuesta de vaqueros, jerséis, chándal y abrigos entre otras prendas. Desde la talla 3 años hasta la 14 años".

"He tenido la oportunidad de visitar una nueva tienda de moda infantil en la Ciudad de Mérida, concretamente en la zona de la plazoleta de Pizarro, que además entre otras particularidades hace diseño a medida, con tejidos y con material específico en función de la demanda", ha dicho el primer edil emeritense.

En este sentido, el máximo regidor de la capital extremeña ha agradecido el que “una emprendedora más en la Ciudad de Mérida se dedique a establecer su negocio aquí”, al tiempo que le ha deseado suerte “porque es una oferta que también hace falta en la ciudad de Mérida, que es ropa infantil desde primera postura, desde los cero años, hasta la moda juvenil, hasta los 14 años”.

“Estamos convencidos de que va a ser una tienda que va a venir a cubrir también esa franja necesaria en Mérida, por ello, animamos a todos los vecinos y vecinas de Mérida que vengan y la conozcan porque está también en el centro en este entorno tan maravilloso de la plaza de la plazoleta Pizarro”, ha señalado el alcalde.

Por su parte, Rocío ha comentado que terminó sus estudios como economista, ”pero nunca fue algo que me terminaba de llenar, algo a lo que me quisiera dedicar al 100%, y hace un año surgió la idea como comercio on line, como tienda on line, y en enero de este mismo año tomé la decisión de empezar esta aventura, buscar un local, buscar unos proveedores, unos precios asequibles para todos los bolsillos, y en septiembre, abrí las puertas de mi tienda”.

Como diferencia, según ha asegurado, que ofrece, además, “el tema de personalizados, mochilas, bolsos, los sacos para los carros, personalizados totalmente a gusto del cliente” y elaborados artesanalmente por ella, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.