El alcalde de Mérida dice que el Ayuntamiento cumple la ley al no empadronar migrantes

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que el Ayuntamiento cumple con la ley en lo que respecta al empadronamiento de los migrantes que pasan por el Centro Temporal de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), en el antiguo albergue municipal.

Así lo ha indicado tras conocer las críticas de la Plataforma de Apoyo a las personas migrantes de Extremadura acerca del rechazo a las solicitudes presentadas por usuarios del centro.

En concreto, esta plataforma asegura que el Ayuntamiento emeritense ha rechazado 18 solicitudes presentadas para empadronar a personas migrantes que residen en el CAED de Mérida, quienes posteriormente han presentado en el registro las reclamaciones correspondientes "fundamentadas jurídicamente".

A su vez, el colectivo asegura que "tanto en Cáceres como en Badajoz, como en otros municipios de España", se permite "empadronar a los extranjeros tanto africanos como ucranianos", motivo por el que se preguntan el motivo por el que el consistorio emeritense "ha rechazado empadronar a las personas africanas que han presentado su solicitud al padrón".

Según esta organización, "todo ciudadano nacional o extranjero, tiene la obligación de empadronarse en la ciudad en la que reside", e incluso "penaliza a quien no lo haga con una multa de hasta 150 euros".

A este respecto, el alcalde emeritense ha remarcado que la administración local está cumpliendo con la ley, así como que viene demostrando desde hace más de un año que está "comprometido" con la ayuda a los migrantes.

En este sentido, ha recordado que la ciudad cedió los terrenos del antiguo albergue municipal para instalar el futuro CAPI y ya se trabaja en la obra de ampliación del centro que se destinará a la atención y protección internacional para familias, con capacidad de hasta personas, un aforo inferior al actual, para "unidades familiares" con asilo "fundamentalmente", de modo que el actual "recurso de emergencia dejará de estar".

Rodríguez Osuna ha remarcado que "lo único" que hace el ayuntamiento es "preocuparse que los migrantes estén en las mejores condiciones y bien atendidos" y que cumplan con "todas las normativas que protegen los derechos de estas personas".

FALSAS EXPECTATIVAS

En todo caso, ha considerado "recomendable" que estas plataformas "no eleven las expectativas de los migrantes", que además "no favorecen para nada su integración y para nada el conocimiento de lo que es la realidad", ha asegurado, ya que "la ley ahora no permite que se empadrone alguien que está en un edificio de manera temporal", ha asegurado.

"Es una locura", ha señalado el regidor municipal, para añadir que por este centro "han pasado 6.000 personas". Por el contrario, se ha referido a la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de más de 500.000 migrantes en España, que considera que es "el camino" a seguir, el de los "acuerdos" de los grupos políticos en el Congreso de los diputados para modificar la ley.

Empadronar a estas personas supondría "engañar" a los propios migrantes y a la propia ciudad, ha señalado, porque son personas que estarían en el padrón de Mérida "pero que al final no vivirían aquí porque están buscando sus posibilidades de vida, de trabajo en lugares donde tienen otras familias, otros amigos que les ayudan a poder integrarse en la sociedad".

"No se puede empadronar porque lo impide la ley si uno no tiene un edificio, un alquiler, un recibo de la luz...", de modo que está tratando a los migrantes "como a los vecinos de Mérida", es decir, "tienen que tener los mismos requisitos legales para poder empadronarse".