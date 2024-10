Osuna califica de "vergüenza" que PP critique obras para la "transformación" de Mérida

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha calificado de "vergüenza" las críticas del PP local sobre la ejecución de obras y las molestias que causan a los vecinos, que en su opinión responden a una justificación del sueldo de su portavoz, Santiago Amaro, como director general de Deportes de la Junta de Extremadura, administración que aporta "cero euros" en inversiones en la ciudad.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación sobre el comunicado de los 'populares' emeritenses en el que instaban al regidor a centrarse en dar solución a las "múltiples problemáticas" de la ciudad y en atender las "preocupaciones reales" de los ciudadanos en lugar de actuar como "altavoz" de Pedro Sánchez y como una "sucursal" del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

Al respecto, y sobre las críticas a la "deficiente gestión, programación y seguimiento de ejecución de las obras" que critica el PP, Rodríguez Osuna ha asegurado que Mérida tiene "la gran suerte" de contar con "más de 91 millones de euros de inversiones y obras" de fondos europeos y del Gobierno de España, la mayoría de los cuales tienen que ejecutarse antes del 31 de diciembre de este año y otros antes de que acabe 2025.

En este sentido, ha explicado que el gobierno local ha "preferido acumular toda esta cantidad de obras en este espacio de tiempo para poder, de verdad, hacer una transformación real de la ciudad, una transformación definitiva que se verá en poco tiempo".

El alcalde reconoce que es un "sacrificio" el que hacen los vecinos con el objetivo de tener la "oportunidad" de tener una ciudad como la que va a resultar cuando terminen las actuaciones, que cree que "va a merecer la pena".

Dicho esto, ha remarcado que todas estas inversiones se están realizando "sin ayuda del PP", puesto que estos 91 millones de euros corresponden a inversiones de los gobiernos del PSOE en el ayuntamiento, en la Diputación de Badajoz y en la Moncloa, mientras que la Junta de Extremadura del PP de María Guardiola aporta "cero euros".

"A mí me daría bastante vergüenza ser capaz de hacer esa valoración política sin que la Junta de Extremadura haya puesto un solo euro", ha afirmado Rodríguez Osuna, quien añade que la "última bofetada" de la administración autonómica a Mérida ha sido "no poner un solo euro" en el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, que no obstante se va a licitar y a poner en marcha "en contra" y "sin un solo euro del Partido Popular".

Ante esta situación ha dicho que comprende que el portavoz local del PP "tiene que justificar el salario de director de Deportes", pero realizar una valoración política como esta es "una auténtica vergüenza".

"De Mérida se puede ser de corazón o de bolsillo, y nosotros defendemos este proyecto de ciudad porque queremos la ciudad", ha espetado, para concluir que los socialistas no lo hacen "por un sueldo de un director de Deportes".