PSOE y PP rechazan petición de Unidas para empadronar migrantes en Mérida

El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha rechazado este jueves, día 26, una proposición del Grupo Mixto Unidas por Mérida que solicitaba que se facilitase el empadronamiento de las personas que habitan en el centro de acogida temporal para migrantes de la capital extremeña.

La iniciativa ha recibido el voto en contra del PSOE, del PP, de Vox y de X Mérida, y el único apoyo del grupo proponente, Unidas por Mérida.

En el caso del PSOE, del PP y de X Mérida han coincidido en el rechazo a la propuesta con el argumento de que, de aplicarse, se incumpliría el derecho administrativo que establece que se requiere documentación acreditativa para poder empadronar a estas personas.

Vox, por su parte, a través de su concejala Marta Gervasia Garrido, ha rechazado la iniciativa de Unidas por Mérida apuntando cifras de "aumento" de los índices de criminalidad a la par que el incremento de la llegada de "inmigrantes ilegales" a España.

UNIDAS

En defensa de la iniciativa de su grupo, el concejal de Unidas por Mérida Óscar Fernández Moruno ha explicado que el objetivo de la petición de su grupo es "facilitar la vida en estas situaciones tan precarias por las que pasan la mayoría de estas personas migrantes, jóvenes en su mayoría", en temas como el acceso a recursos sanitarios o otras cuestiones administrativas.

"Por empatía, y por solidaridad y por sencillamente un mínimo de sentido común hay que flexibilizar este tipo de cuestiones", los requisitos para el empadronamiento, ha espetado.

En este sentido, Fernández Moruno ha indicado que otros municipios "sí" están facilitando este tipo de gestiones a personas migrantes, "porque dejarles empadronarse les abre puertas a cubrir multitud de necesidades básicas, trámites administrativos, de protección internacional, etcétera", y "negarles esta cuestión de empadronamiento es agrandar más el limbo social y administrativo en el que se encuentran".

PSOE

Mientras, el portavoz del gobierno local, Julio César Fuster, en nombre del PSOE, tras destacar que Mérida "es una ciudad de derecho y de libertades, y también de acogida", en la que conviven personas de 65 personas de países que no son comunitarios, ha rechazado la propuesta de Unidas por Mérida porque, según ha incidido, "no existe problema en el empadronamiento de estas personas siempre y cuando cuenten con la documentación acreditativa".

"Hay un funcionario y unas personas que tienen que hacer cumplir la ley, que no se pueden saltar la ley, y o vienen identificados o no los pueden empadronar. No es una cuestión política de este gobierno, es una cuestión de derecho administrativo, y es lo que tenemos que hacer cumplir en este gobierno y cualquier gobierno", ha apuntado.

En este punto, Fuster ha señalado que Mérida también empadrona "cuando (la persona migrante) tienen la documentación acreditativa", pero "si no, no se puede hacer".

"Este equipo de gobierno está haciendo todo lo posible para que todas las personas migrantes que están en el centro temporal de acogida puedan contar con todas las necesidades básicas cubiertas y también administrativas cuando se necesite", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que en todo caso "censar en el padrón de manera artificial en un centro temporal también es hacernos trampas al solitario".

PP

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, tras recalcar que los recursos sanitarios de las personas migrantes que llegan a Mérida están "garantizados", ha incidido en que su partido considera que es "esencial" mantener la estabilidad y la cohesión social "para evitar más polarización", y ha defendido que "los inmigrantes deben llegar de manera ordenada para su posterior inclusión en la sociedad".

"Hay que diferencia muy bien entre inmigración legal y la inmigración irregular. El PP siempre está a favor de la primera y en contra de la segunda. La inmigración legal y ordenada aporta riqueza socio-económica y cultural, bienestar y seguridad, y la inmigración irregular genera pobreza, abuso y rechazo social".

Sobre la proposición de Unidas por Mérida, Amaro ha explicado que no puede el PP votar a favor "porque por legislación no existe problema en el empadronamiento de estas personas siempre y cuando cuenten con una documentación acreditativa de su identidad específica anteriormente".

X MÉRIDA

A su vez, el concejal de X Mérida Miguel Valdés ha incidido en que su grupo empatiza y se solidariza con la situación de las personas migrantes que llegan a la ciudad. No obstante, ha apuntado también a continuación que se cometería una "ilegalidad" si se accediese a empadronar sin documentación acreditativa de su identidad.

"Toda nuestra empatía, solidaridad, humanidad, pero sin que nos obliguen a cometer una ilegalidad", ha dicho.

VOX

Por su parte, la concejala de Vox Marta Gervasia Garrido ha advertido de que "España sufre la mayor crisis de invasión migratoria de los últimos años", y ha defendido el voto en contra "por supuesto" de su grupo a la iniciativa de Unidas por Mérida esgrimiendo cifras "oficiales" de "incremento" de la criminalidad a la par de el aumento de la llegada al país de "inmigrantes ilegales".

"Los españoles están preocupados por unas políticas irresponsables que comparten todos los partidos menos Vox" en materia de inmigración, ha sentenciado Garrido, quien ha lamentado que se pretenda llamar "insolidarios" a los de su partido.

"Los insolidarios son todos aquellos que se escudan en el buenismo progre, que hacen discursos buenistas, que amparan a las mafias y a las ong que tramitan con personas, con los sueños, con las esperanzas y en demasiadas ocasiones con sus vidas", ha señalado.

"En Vox no queremos hacer política con los muertos del mar, lo que queremos es que no los haya y para ello la única solución pasa por no invitarlos a tirarse a un mar desesperados y luego hacer políticas con ello", ha añadido.

ARGUMENTOS DEL ALCALDE

Finalmente, para cerrar el debate antes de la votación, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha tomado la palabra para señalar que el PSOE votaría en contra de la iniciativa porque "legalmente" no se puede hacer lo que pide Unidas por Mérida.

Ha pedido, al mismo tiempo, "rebajar, sosegar el debate" relacionado con las personas migrantes, mostrando su rechazo a argumentos esgrimidos por Vox.

En este punto, Rodríguez Osuna ha indicado que en más de un año que llevan viviendo migrantes en el centro de acogida temporal del albergue municipal "no ha habido ni un solo delito" en la ciudad por parte de estas personas.