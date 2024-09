XMérida lamenta que la criminalidad convencional ha subido un 25% en la ciudad

La formación local XMérida ha lamentado que la criminalidad convencional haya subido un 25% en la ciudad respecto al pasado año (en datos acumulados de enero a junio), siendo los aumentos más significativos los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que han incrementado un 142,9%, y los delitos contra la libertad sexual, que han crecido un 116,3%.

“En Mérida nos hemos llevado una desagradable sorpresa al descubrir que en el último informe del Ministerio del Interior sobre infracciones penales registradas en las comunidades autónomas, provincias, islas, capitales y localidades con población superior a 20.000 habitantes”, subraya su portavoz, Miguel Valdés.

A través de una nota de prensa, también señala que “esta escalada tan significativa es exclusiva de Mérida si la comparamos con las otras dos grandes ciudades extremeñas, pues en Badajoz la criminalidad ha subido un 3,4%, pero es que en Cáceres no solo no ha aumentado, sino que se ha reducido un 4,3%”.

“Es cierto que hablamos en datos absolutos, ya que las cifras de criminalidad por habitante siguen siendo más bajas que en las otras capitales y para ser justos, hay que señalar que Mérida sigue siendo una ciudad segura”, ha advertido Valdés.

Con todo esto sobre la mesa, “desconocemos las causas de este aumento de la delincuencia, pero creemos que la ciudadanía merece conocer la realidad, no desde el alarmismo, pero sí desde la mayor objetividad y transparencia del Gobierno, cuya función no solo es la de proteger a los emeritenses, si no también informar sobre la situación de nuestra ciudad”, ha argumentado.

Por tanto, desde XMérida solicitan al Ayuntamiento que se convoque la Mesa de Seguridad invitando a los portavoces de los distintos grupos políticos para conocer de primera mano las causas de este incremento, con el fin de “proponer soluciones para reducirlas”, concluye la nota.