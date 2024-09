El XXVIII Fondo Popular Ciudad de Mérida se celebrará el próximo 14 de septiembre

La XXVIII edición del Fondo Popular Ciudad de Mérida, organizado por el Club de Atletismo Mitreo, se celebrará el sábado 14 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, con salida y meta en el Parque de las Siete Sillas.

En la presentación del evento, el delegado de Deportes, Toni Marín, ha señalado que se trata de “una de las pruebas deportivas más emblemáticas de la ciudad, que está enmarcada en el Circuito de Carreras Populares impulsado por la Diputación Provincial de Badajoz".

A su vez, según sus palabras, "cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, con la colaboración de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, de la Asociación Deportiva de Atletas Populares de Mérida y está contemplada en el calendario Oficial de Pruebas de la Federación Extremeña de Atletismo”.

Por su parte, la presidenta del Club de Atletismo Mitreo, Soledad Díez-Madroñero, también presente en el acto informativo, ha señalado que “el Fondo Popular es una carrera que se desarrolla fundamentalmente en el Parque de las Siete Sillas, donde se desarrollarán las carreras de todo el ámbito de los pequeñines; y solo hay una, la de ámbito general, en la que los más mayores discurren por los entornos emblemáticos de la Capital Autonómica como el acueducto de Los Milagros o el Puente Romano”.

Para ello, se han establecido cuatro circuitos para participantes de menor edad que celebrarán sus pruebas dentro del Parque de las Siete Sillas. Un circuito de 60 metros para chupetín, un circuito de 400 metros para prebenjamines, un circuito de 800 metros para benjamines y alevines, y uno de 1.600 metros para sub-14 y sub-16.

Al mismo tiempo, la carrera General, que disputarán los mayores, tendrá una distancia de 5.000 metros aproximadamente. El atleta tiene su salida en el Parque de las Siete Sillas; se adentra en el Puente Romano sobre el río Guadiana; Alcazaba árabe, continúa por el Paseo de Roma, Avenida José Fernández López, gira hacia la calle del Ferrocarril; cruza por el paso subterráneo peatonal que hay bajo vía del ferrocarril y, a su salida, se encuentra con Acueducto de Los Milagros, al que rodea, cruzando el puente peatonal que existe sobre el río Albarregas, pasando por el parque del acueducto y volviendo por el puente romano sobre el río Albarregas.

A continuación, se aleja del Acueducto por el parque que discurre junto al río Albarregas, buscando la calle César Lozano y volviendo a la calle del Ferrocarril y a la avenida José Fernández López, Puente de Lusitania para adentrarse de nuevo, en el Parque de las Siete Sillas, buscando la meta, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

Por su parte, las pruebas de menores (Benjamín-Alevín, Sub 14 y Sub 16, Prebenjamín) comenzarán a partir de las 19:00 horas y las de mayores (Sub 18 y Sub 20 y Sub 23 y Senior) a las 20:00 horas, los dorsales se entregarán en el Parque de las Siete Sillas.

La organización ha establecido trofeos y/o medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría, además, todos los inscritos tendrán una bolsa del corredor con camiseta.

Cabe destacar que hay dos formas de inscribirse, una de ellas on line en la página www.cronofinisher.es o de manera presencial en Deportes Pirron (Calle Juan Pablo Forner), Her (Calle Almendralejo) y Confitería ISIS (Calle Suárez Somonte), y puede realizarse hasta el 11 de septiembre al precio de 6 euros, excepto chupetines y benjamines, que es de 1 euro. La organización espera superar la cifra de 300 inscritos en una prueba en la que participarán 60 voluntarios y voluntarias.