La Feria de Mérida será accesible y cada día tendrá un tramo de dos horas sin ruido

La Feria de Mérida, que se celebra del 27 de agosto al 2 de septiembre, contará con medidas de accesibilidad el disfrute de todas las personas, entre las que se encuentra un tramo diario de dos horas, entre las 20:00 y las 22:00 horas, sin música en las atracciones.



Así pues, se trata de "una Feria equitativa y que promueve la igualdad de condiciones para todos", siendo este "el objetivo de las distintas medidas de accesibilidad que el Ayuntamiento pone en marcha para las actividades y conciertos en los días festivos", según ha señalado la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, "para que sea una Feria de convivencia" y que todas las personas la puedan disfrutar.



Para ello, la Feria contará con un programa adaptado a lectura fácil y un plano cognitivo, diferenciando los espacios dedicados a casetas, atracciones, venta ambulante, etc.



Este plano sirve para planificar la visita de las personas con movilidad reducida o con discapacidad, hacer anticipaciones y elegir a el destino para hacer trayectos más cortos. Su implantación data de 2019 y es "muy útil para preparar la visita al ferial", ha señalado Fajardo, ya que permite ubicar "fácilmente" los aseos o los servicios de emergencias, por ejemplo.



Asimismo, la edil ha destacado que, este año, en la zona de las atracciones del ferial, los tramos horarios sin ruido "se han establecido todos los días de la feria, desde la apertura hasta las 22:00 horas, ampliando a la totalidad de los días de Feria frente a años anteriores.



En este sentido, la delegada ha recordado que Mérida ha sido "pionera" en los días sin ruido en la Feria, lo que convierte a la ciudad en "referencia". De hecho, antes de su implantación, "muchas personas no podían pisar el ferial por ruidos", y muchos menores "no podían disfrutar de las atracciones".



BUCLE MAGNÉTICO Y MOCHILAS VIBRATORIAS PARA CONCIERTOS

Además, se contará con bucle magnético y mochilas vibratorias para los conciertos de María Peláe y Antílopez, gracias a la colaboración del Ayuntamiento con la Oficina de Accesibilidad Sensorial. La solicitud debe realizarse por teléfono o whatsApp con 24 horas de antelación al teléfono 687659875.



En los conciertos de la Plaza de España habrá un espacio reservado para personas con movilidad reducida, ubicada delante del escenario y se accederá por el lateral de escenario, por la zona más cercana a la fuente, para ello se instalará una rampa en la escalera de acceso a la plaza. El acceso se realizará por orden de llegada.