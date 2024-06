El Ayuntamiento de Mérida oferta más de 800 plazas de campamentos y talleres de verano

El Ayuntamiento de Mérida ha dado a conocer la campaña de actividades de verano que, desde las delegaciones de Juventud, Igualdad, Cultura y Servicios Sociales se van a desarrollar en la época estival y para las que se abren en la jornada de este mismo miércoles los plazos de inscripción en https://merida.es/campamentos-y-talleres-estivales-2024/

Así lo ha avanzado la delegada de Juventud, Laura Iglesias, durante una rueda de prensa en la que ha señalado que, en la programación veraniega de su delegación, se ofertan un total de 520 plazas para menores de edad, entre 6 y 15 años, en el programa de campamentos urbanos para las mañanas de los meses de julio y agosto.

En concreto, los campamentos están distribuidos en cuatro modalidades (Multiaventura, Naturaleza, Deportes acuáticos y Multijuegos), y se desarrollarán en 15 turnos en total, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Así, el inicio de las actividades de Naturaleza, Deportes Acuáticos y Multijuegos está previsto para el lunes 1 de julio, mientras que Multiaventura comenzará el lunes 15 de julio.

El plazo de inscripción para los campamentos urbanos finaliza el próximo martes día 18 de junio a las 15 horas. El importe de esta actuación asciende a 72.540,00 euros, y pertenece al programa Jovenocio.14 que está financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en concreto, esta actividad de campamentos urbanos recibe una financiación de 31.830 euros.

Además, Iglesias ha señalado que, del total de plazas ofertadas, “45 plazas se reservan para personas con discapacidad y las plazas reservadas no ocupadas se sumarán a las de acceso general”.

Se ha establecido una cuota de inscripción de 18 euros para cada participante. Además, se ofrece también un servicio de guardería, para el caso de que sea solicitado por al menos 5 menores en un mismo turno.

A su vez, el Campamento urbano de Iniciación a Deportes Acuáticos, para niños y niñas con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años, se desarrollará en el Museo del Agua, junto al Embalse de Proserpina (con traslado gratuito en autobús ida y vuelta desde Estadio Romano José Fouto) y contará con cuatro turnos de dos semanas desde el 1 de julio al 23 de agosto.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en cada turno se ofertarán 30 plazas y en el campamento, los y las participantes realizarán actividades de introducción a la práctica de deportes acuáticos que los potencien para su uso y disfrute en el tiempo libre.

Igualmente, el Campamento Urbano de Naturaleza, que se celebrará en el CEIP Dion Casio y en entornos naturales, también habrá 4 turnos para niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.

Los contenidos de la programación abarcan las siguientes temáticas: Ornitología, Botánica, Basuraleza, Naturaleza Urbana, Fotografía y sonidos de la naturaleza, Energía Solar, Entorno natural y rutas, Gestión de Residuos, Voluntariado medioambiental.

En el caso del Campamento Multiaventura, habrá tres turnos que comienzan el 15 de julio y se desarrollará en el Pabellón Polideportivo Guadiana, para niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, y, a diferencia del resto de campamentos, contará con 54 plazas por turno.

Por último, el campamento Multijuegos se desarrollará en el Centro de Ocio Joven “El Economato”, con cuatro turnos con 30 plazas cada uno de ellos, para niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años que realizarán actividades de juegos tradicionales, deportivos, de naturaleza, etc.

Todos los campamentos llevan, además del contenido de la propia actividad, contenidos complementarios como prevención del consumo de tabaco, contenidos sobre aprendizaje de habilidades relacionadas con la resistencia al consumo de drogas legales. Prevención del consumo de alcohol. Contenidos sobre aprendizaje de habilidades relacionadas con la resistencia al consumo de droga legales.

Además, tratarán temas dedicados a la alimentación sana y la practica deportiva para cuidar la salud, Medio Ambiente y conocer jugando los ODS, Igualdad de genero, nacionalidad, etnia y capacidades y “conociendo mi ciudad”.

LUDOTECA Y PLAN DE PARQUES

Al mismo tiempo, la delegada ha dado a conocer dos actividades que se desarrollarán durante los meses estivales, una ludoteca en el Centro de Ocio “El Economato” y el denominado “Plan de Parques”.

La ludoteca, gratuita, se desarrollará la primera quincena de julio, para promover el ocio saludable y la conciliación familiar y está dirigida a niñas y niños de entre 6 y 12 años a los que se les ofrecerán alternativas de ocio activo y educación en valores a través de los juego.

Así, se desarrollará del 1 al 12 de julio de 9:00 a 14:00 horas y cuenta con 30 plazas, 2 de ellas reservadas a niños y niñas con discapacidad, detalla el Consistorio.

Por otro lado, durante los meses de julio y agosto, todos los jueves comprendidos entre el 4 de julio y el 22 de agosto se llevarán a cabo actividades juveniles culturales y artísticas en distintos parques de la ciudad, una propuesta novedosa que usa los parques como escenario para promover el ocio saludable y activo, además de valores artísticos. Esta actividad está dirigida a los jóvenes de entre 13 y 17 años, en horario de 20:30 a 22:00 horas.

De cara al 4 de julio se realizará un taller fotografía, “Más allá del selfie” en el Parque de la Isla, el 11 de julio un taller de cómic y manga en los jardines del Acueducto de San Lázaro, el 18 de julio un taller de DJ en el Parque de las 7 Sillas, y el 25 de julio un taller de Danza Contemporánea en el Parque del Acueducto de los Milagros.

LUDOTECA EN CLARA CAMPOAMOR Y ZONA SUR

Por su parte, la delegada de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Ana Aragoneses, ha presentado la ludoteca que, dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal de Conciliación y Corresponsabilidad «Concilia-Extremadura» se va a llevara cabo en el Centro de Mujeres Clara Campoamor y en la Biblioteca de la Zona Sur.

Con ella se pretende favorecer la conciliación de las familias con este proyecto de educación no formal, ocio y tiempo libre, que contengan actividades lúdicas, socioeducativas, culturales e inclusivas en periodos no lectivos o en horas no lectivas.

La ludoteca, gratuita, se desarrollará por quincenas del 1 de julio al 7 de septiembre en horario de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de aula matinal a partir de las 8:00 horas de la mañana y podrán inscribirse niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años para los que se han ofertado 50 plazas en cada quincena, divididas en 2 grupos de 25, con 3 plazas reservadas por grupo a niños y niñas con discapacidad.

Las inscripciones se realizarán por quincenas y el plazo finaliza el 19 de junio.

TALLER DE PINTURA E ILUSTRACIÓN

Mientras, la delegación de Cultura oferta el Taller de Pintura e Ilustración gratuito que se va a llevar a cabo en la Biblioteca Pública Juan Pablo Forner durante el mes de julio con el objetivo de resaltar la importancia de la creatividad en el desarrollo intelectual de los niños y niñas.

En este caso, las actividades se desarrollarán de lunes a jueves de 10:00 a 11:30 horas para niños y niñas de 6 a 8 años, y de 11:30 a 13:00 horas para niños y niñas de 9 a 12 años, ofertándose 15 plazas por grupo.

Las inscripciones, por semanas completas, se pueden realizar a partir del lunes, 17 de junio, a las 9:00 horas en la Biblioteca Infantil hasta completar plazas. Más información en biblioteca@merida.es

Cabe destacar que en todos los casos, si hubiera más inscripciones que plazas se realizará un sorteo, para la inscripción es necesario estar empadronado en Mérida.

ESPACIOS EDUCATIVOS SALUDABLES

Por otro lado, el Ayuntamiento ofrece este verano 50 plazas en los Espacios Educativos Saludables, campamentos urbanos dirigidos a menores de entre 5 y 12 años, a los que excepcionalmente se pueden incorporar menores de 4 años.

Estos campamentos se desarrollarán del 1 de julio al 30 de agosto, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas, en dos centros educativos, el CEIP Maximiliano Macías y el CEIP Antonio Machado, disponiendo cada uno de ellos de 25 plazas. Para el desarrollo de este programa se contará con 5 maestros/as y el personal voluntario.

Los Espacios Educativos Saludables son campamentos de verano dirigidos a menores cuyas familias presentan una situación social, laboral y económica vulnerable. Están promovidos por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, gestionados por Cruz Roja Española con la colaboración y coordinación con el Ayuntamiento.

A su vez, estos campamentos ofrecen un espacio durante las vacaciones de verano en el que se podrán desarrollar actividades con un marcado carácter integrador que potencie su desarrollo armónico, su autonomía personal y en definitiva, la inclusión social de los menores participantes.

Para ello, habrá actividades educativas, culturales y de ocio y tiempo libre, también se llevan a cabo actividades de refuerzo educativo, siempre de una manera lúdica y amena, así como otras encaminadas a fomentar hábitos saludables, habilidades de desarrollo personal y educación emocional y en valores. Además, cada participante recibirá una merienda diaria, kit de higiene y kit educativo.

Por otro lado, cada menor será beneficiario de una entrega de alimentos de forma quincenal, consistente en unas cestas de alimentos saludables, con lotes en lo que se incluye carnes, pescados, legumbres, frutas, lácteos.

CAIXAPROINFANCIA

Finalmente, el programa de CaixaProinfancia, promovido por el Ayuntamiento, la Junta de Extremadura y la Fundación La Caixa, se está llevando a cabo en la margen Izquierda de la ciudad de Mérida, donde se realizan una serie de acciones socioeducativas para mejorar y promover el desarrollo de los menores y sus familias en situación de vulnerabilidad.

Desde este programa llegando el periodo vacacional, también se pone en marcha campamentos, se desarrollarán “colonias urbanas”, donde participaran alrededor de unos treintas menores, en el cual serán participes de diversas actividades lúdicas, deportivas, educativas…para fomentar la interacción y las relaciones sociales, favoreciendo así sus destrezas y habilidades.

Así, en los próximos días se anunciará la programación del Cine de Verano en el Parque de las Siete Sillas.