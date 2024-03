La exposición 'Altera adspectu' viste el Mercado Calatrava de Mérida hasta el 13 de abril

La exposición ‘Altera adspectu, con otra mirada’ ha sido inaugurada este viernes en Mérida coincidiendo con el Viernes de Dolores y “pretende ser un reclamo turístico más, de todos aquellos visitantes que se acerquen a la capital durante esta Semana Santa”.

Así lo ha asegurado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, durante la inauguración de la muestra a la que tan solo bastará con acercase a las inmediaciones del Mercado de Calatrava para observar en sus veintidós ventanas una serie de imágenes que permanecen en el archivo fotográfico del Ayuntamiento realizadas por los fotógrafos del gabinete de comunicación, Josele Sánchez y José Manuel Moreno.

En este sentido, el primer edil emeritense ha destacado que es “una exposición que no sólo recrea instantes de la Semana Santa de Mérida por delante de monumentos de la ciudad, sino también aquella otra mirada a la que no se le presta atención como todo aquello que no es solo el paso, los penitentes o las damas”.

Finalmente, Osuna ha dado la enhorabuena a ambos fotógrafos por el gran trabajo documental que hacen, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

Estas veintidós fotografías, que estarán expuestas en las fachadas del Mercado de Calatrava hasta el próximo 13 de abril, se encuentran compuestas por momentos que han sido capturados en las procesiones de esta festividad en los años 2022 y 2023.

A este respecto, uno de los fotógrafos autor de once de las imágenes de la exposición, Josele Sánchez, ha asegurado que “tenemos una posición privilegiada de observadores al tener autorización para movernos con libertad en el transcurso de la procesión, lo que nos da la oportunidad de capturar algunas instantáneas como éstas”.

A su vez, José Manuel Moreno ha recalcado la importancia de la realización de este tipo de exposiciones, “donde la ciudadanía pueda ver y recordar momentos importantes de la ciudad a través de la fotografía”, ha sentenciado.