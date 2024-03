Junta replica que "no hay ninguna falta de interés" sobre azucarera, pero no se sabe nada

La portavoz de la Junta y consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha afirmado que en el Ejecutivo regional "no hay ninguna falta de interés" respecto a la azucarera de Mérida pero, a su llegada al poder en la región en esta legislatura, se ha encontrado un proyecto que "está parado" y del que "hace muchísimo tiempo que no se sabe nada".

Según Bazaga, "no hay ninguna falta de interés. Nosotros apoyamos y además imprimimos toda la celeridad que podemos a cualquier iniciativa que pueda resulta interesante para la Junta de Extremadura, pero nos encontramos un proyecto que está parado, del que hace muchísimo tiempo que no se sabe nada, y del que no tenemos una información más allá de que esta empresa está intentando abrir otra (azucarera) en otro país y detrás de ella se supone que vendría ésta (la de Mérida)".

Así, se ha referido a las declaraciones efectuadas este pasado lunes por parte del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en las que preguntaba si el Ejecutivo extremeño había llamado al promotor de la azucarera para interesarse sobre el estado en el que se encuentra el proyecto.

Bazaga ha resaltado que "no tenemos información, nos lo hemos encontrado parado (el proyecto)", reiterando que la información que tiene la Administración autonómica es que dicho proyecto empresarial "lleva demasiado tiempo parado".

Asimismo, ha añadido que "nosotros, lo tienen que entender, como organismo oficial no podemos tampoco ni imprimir prisas ni pedir explicaciones que no tienen por qué darnos... Son empresas privadas que solicitan permiso, que nosotros tenemos celeridad, que queremos que lleguen, que estén, pero no podemos hacer más de lo que hacemos", en relación a las palabra de Osuna en las que sugería que la Junta debería intentar dirigirse al promotor para interesarse por el proyecto.