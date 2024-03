Fuster subraya que Guardiola vive de las rentas gobiernos socialistas de Vara

Así, el portavoz del Gobierno Municipal, Julio César Fuster, ha respondido a las declaraciones del portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Angel Sánchez Juliá, junto al portavoz municipal del Partido Popular de Mérida, Santiago Amaro.

Para Fuster, “han venido poco menos que a tomar el pelo a la ciudad de Mérida, a insultar y engañar a los vecinos y vecinas de la ciudad de Mérida”.

Además, cree que el PP de la presidenta María Guardiola vive de las rentas del presidente Guillermo Fernández Vara y del presupuesto de los gobiernos socialistas en la Junta, porque todas las polémicas que está creando tienen que ver con proyectos ya aprobados y financiados por gestiones anteriores”.

Sobre las políticas públicas del Gobierno del Partido Popular, Fuster ha señalado que, por ejemplo, en Empleo “el PP dice que nos va a dar 2.039.000 euros, pues comparando con el año pasado recibimos 477.000 euros menos que en 2023, porque recibimos 2.516.00 euros, por lo tanto falta a la verdad la señora María Guardiola”.

En lo que respecta al apoyo social, el portavoz ha explicado que “dicen que nos dan 297.000 euros, los mismos que recibíamos en 2023, y en Mínimos dice el PP que nos da 171.500 mientras que en 2023 nos dieron 382.500 euros, lo que suponen 171.000 euros menos que el año anterior”.

Junto con ello, considera que “tenemos un gobierno de la Junta de Extremadura que no escucha a la ciudad de Mérida, que vive de la renta de gobiernos anteriores y compromisos anteriores, que no quiere a los mayores de Mérida, negando el centro de mayores en Nueva Ciudad”.

Según Fuster, “los compromisos del Gobierno anterior los está parando y rechazando una presidenta funcionaria que trabaja en Mérida de 8 a 15 horas y luego se va, lo que supone una falta de respeto a la ciudad de Mérida”.

Fuster ha concluido que “defender la ciudad -Señores Juliá y Amaro - no es crear polémicas estériles, es no dejarnos engañar, podrán engañar a las personas que ustedes quieran, pero a este Gobierno no le van a engañar”. Decir la verdad es ser honestos con lo que está pasando”.