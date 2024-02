PP Mérida solicitará datos sobre sanciones a tractores y pide a Osuna que "rectifique"

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Mérida ha anunciado que solicitará información sobre las sanciones anunciadas a los tractores que esta semana atravesaron la ciudad y ha pedido al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que "rectifique".

Asimismo, los 'populares' emeritenses han respondido al concejal de Tráfico, Felipe González, cuando éste dijo que los miembros del PP "no conocen las ordenanzas" y manifestó que Osuna, en sus declaraciones, había transmitido que los tractoristas serían sancionados según el Reglamento de Circulación.

Según el PP, "el alcalde en sus declaraciones públicas, que todos hemos podido ver y oír, no habla del Reglamento General de Circulación, habla de sancionar a los tractoristas en base a las Ordenanzas Municipales".

De este modo, ha asegurado que el problema no es que los 'populares' desconozcan las ordenanzas, que, como ha precisado, las conoce y estudia, sino que el problema es que Osuna "o no sabe la diferencia entre Ordenanza Municipal y Reglamento General de Circulación, o es que es, precisamente el alcalde, el que no conoce la Ordenanza Reguladora Municipal o, lo que sería más escandaloso, que el señor Felipe González le enmienda la plana al alcalde".

Junto con ello, añade que "este grupo municipal del PP, se reafirma en la nota de prensa lanzada en el día de ayer, y lamentamos enormemente que la postura del alcalde, lejos de templar las aguas, lleve al enfrentamiento nuevamente con el sector agrícola-ganadero".

En este sentido, los 'populares' han incidido en que solicitarán toda la información referente a los "incidentes" y las sanciones que se propondrán, además de considerar que las declaraciones de González "carecen de argumentos".

Según los populares, "los vehículos agrícolas circulaban por la Avenida Reina Sofía, con doble carril, de los cuales un carril en cada sentido tiene limitada la velocidad a 30 kilómetros hora y, de las imágenes de ese día, se desprende que los vehículos iban a una velocidad adecuada para las características de dichos vehículos".

Por ello, el PP que solicitará que les informen del número de vehículos sancionados, les aporten las actas de los agentes y se les comuniquen los motivos de las sanciones propuestas. Además, ha precisado que, si el motivo es la ralentización del tráfico, solicitará las pruebas gráficas que se hayan obtenido del cinemómetro, "único elemento de medición autorizado para la medición de la velocidad de los vehículos".

Ha reiterado que, "nuevamente, invitamos al señor alcalde a que rectifique, que el equipo de gobierno module sus declaraciones y reconozca que esas desafortunadas declaraciones han provocado que en el día de hoy los agricultores y ganaderos hagan valer sus derechos en Mérida con mayor incidencia. De esos polvos estos lodos, señor Osuna".

Finalmente, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mérida ha reafirmado su apoyo al sector agrícola y ganadero, al que ha pedido que reivindique sus derechos "dentro de los cauces legales" y, con "escrupuloso respeto a los derechos de todos los ciudadanos".