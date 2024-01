Campaña del Ayuntamiento de Mérida para que los disfraces rompan estereotipos de género

La Delegación de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Mérida ha recomendado, a través de la campaña 'Disfrázate en Igualdad', que los disfraces de carnaval sean creativos, respetuosos y que rompan los estereotipos entre géneros.

En concreto, para la ejecución de esta iniciativa se ha enviado a todos los centros escolares y a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) un escrito con un cartel en el que se realizan una serie de recomendaciones y se ha elaborado un cartel en el que una niña, disfrazada de superhéroe, porta una pancarta en la que dice "por unos disfraces... igualitarios, libres, respetuosos y creativos".

Así pues, se trata de una campaña destinada a las familias y a la ciudadanía, que se realiza cada año y que tiene como objetivo concienciar en que los disfraces deben ser "flexibles y creativos, rompiendo con los estereotipos asignados a mujeres y hombres" y adaptándolos a su edad.

De este modo, la delegada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ana Aragoneses, ha señalado que lo ideal sería conseguir que los niños "no asuman sin más los roles establecidos, sino que puedan cuestionarlos y decidir libremente de qué manera quieren disfrazarse".

Por ello, se ha recomendado "evitar los disfraces en cuyo envoltorio aparezca el adjetivo sexy, elegir un mismo disfraz para ambos sexos, sin diferenciación alguna" y que si un niño quiere disfrazarse de mujer sea para admirarla y "no para mofarse de ella".

Además, el Consistorio emeritense ha recomendado que si se elige un disfraz de alguna profesión se rompan con esos estereotipos, porque "ni ellas tienen que ir siempre monas ni ellos musculosos", así como elegir complementos neutrales para el mismo sexo, según ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Al mismo tiempo, la Delegación de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres ha recordado que ningún disfraz permite acosar, evitando hacer tocamientos o cualquier comportamiento aprovechando el disfraz sin consentimiento, porque "en Carnaval no todo vale, no es no y elegir complementos neutrales para el mismo sexo", concluye.