El presupuesto de Mérida para 2024 crece un 11,86% hasta los 60,3 millones

Mérida contará en 2024 con un presupuesto de 60,3 millones de euros, el "más grande de la historia" de la ciudad y que crece un 11,86 por ciento con respecto al de 2021, el último aprobado.



Las cuentas de próximo ejercicio serán debatidas este jueves, 28 de diciembre, por parte del pleno municipal y, a pesar del "notable incremento", son unos presupuestos "muy realistas", según ha destacado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, este miércoles en rueda de prensa.



De este modo, el primer edil ha subrayado que en los 60,3 millones no están incluidos los más de 10 millones de euros que se van a ejecutar en 2024 de fondos europeos Next Generation, ni los fondos del remanente positivo de tesorería, ni tampoco los incrementos de las transferencias del Estado.



Cabe destacar, como ha puesto de ejemplo Rodríguez Osuna, que este ejercicio de 2023 se han ejecutado 35 millones de euros procedentes del remanente positivo de tesorería.



ELIMINACIÓN DE LA DEUDA



Del mismo modo, Rodríguez Osuna también ha destacado que en el presupuesto para 2024 viene reflejada la proyección de eliminación de la deuda, al tiempo que ha insistido en su compromiso de que, a finales de 2025, no exista deuda financiera en el Ayuntamiento de Mérida.



Al respecto, ha recordado que en que en 2015, cuando su equipo llegó al gobierno de la ciudad, el consistorio tenía casi 78 millones de euros y en la actualidad se está en "prácticamente 14 millones de euros" de deuda financiera. Del mismo modo, la deuda con los proveedores está a "cero euros", a los que se paga en 18 días.



Asimismo, como ha expuesto, las cuentas para 2024 también incluyen las limitaciones presupuestarias impuestas por el Plan de Ajuste, en vigor desde 2012 y hasta 2032, aunque se cuenta con el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que en el momento en el que se termine de liquidar toda la deuda se podrá solicitar salir de dicho plan y de todas las restricciones que conlleva.



De igual modo, el presupuesto también está obligado por la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, aunque, con todo esto, el consistorio sigue manteniendo rebajas, exenciones y medidas fiscales, ha señalado.



Además, también ha recalcado Rodríguez Osuna que el consistorio continuará durante el próximo ejercicio con las tasas de reposición y con la creación de ofertas públicas de empleo, momento en el que ha destacado que las cuentas contemplan una partida de más de 2,9 millones de euros para planes de empleo temporal.



De igual modo, ha puesto en valor que el de Mérida es de los ayuntamientos de España que más tasas reservan para personas con discapacidad y ha señalado que el 14 por ciento de todo el empleo que se generará de esos 2,9 millones de euros será para personas con discapacidad.



En materia personal, ha informado de que ha crecido la inversión en personal, pero ha bajado el gasto. "Gastamos mucho menos, hemos crecido conteniendo los gastos corrientes. Y esto es muy importante, que a pesar de las obligaciones, hemos sido capaces de rebajar el tanto por ciento del presupuesto, solamente el 38 por ciento es para personal. Anteriormente era el 42 por ciento", ha dicho.



CASI 4 MILLONES DE INVERSIÓN



Un capítulo importante de las cuentas para 2024 corresponde a las inversiones, donde hay consignados más de 3,9 millones de euros, a los que habría que añadir, ha recordado, los 10 millones de euros de fondos europeos más el remanente positivo de tesorería.



"Hablamos que va a haber más de 14 millones de euros de inversión en obra pública y en mejora de servicios, más aquellos fondos que vengan del remanente. Queremos seguir sumando al proyecto de transformación de ciudad que el gobierno emprendió desde que accedió al gobierno", ha remarcado.



LAS POLÍTICAS SOCIALES RECIBEN EL 5% DEL PRESUPUESTO



Las políticas sociales recibirán el 5 por ciento de los más de 60 millones de euros de los presupuestos. Asimismo, ha destacado una partida de casi 900.000 euros correspondiente a subvenciones a colectivos sociales y entidades deportivas.



Del mismo modo, otra partida en la que se ha detenido Osuna es una destinada a la compra de patrimonio y que está cercana a los 5 millones de euros. "Vamos a seguir trabajando para seguir incorporando patrimonio público para la ciudad", ha añadido.



Así, y a preguntas de los medios sobre la posible compra del Convento de Santo Domingo, el alcalde de Mérida ha recordado que en el programa electoral se incluía la compra de este encalve, pero ha incidido en que para se produzca dicha compra tiene que haber un acuerdo entre partes.



"Un acuerdo entre partes significa que la otra parte no pida más que lo que vale lo que tiene, básicamente. Porque ahí en esa parcela no se puede construir, no se puede levantar edificios, esa parcela no se puede dedicar a uso terciario y comercial y esa parcela tiene el valor que tiene. Si el dueño de la parcela pide 10 veces más de lo que vale, pues entonces nunca podrá haber un entendimiento", ha puesto en valor.



En esta línea, ha recordado que el consistorio ha trasladado a la parte propietaria una propuesta de lo que se puede pagar por ley, "que es el máximo", al tiempo que ha reseñado que si no se llega a un acuerdo se podría acudir a otra figura como es la expropiación forzosa, en la cual hay un juez que dicta el justiprecio.



"Primero intentamos llegar por la vía del acuerdo a la compra de patrimonio, y si no y creemos que es de nuestro interés, pues al final acudimos a una vía de expropiación forzosa, donde hay un justiprecio que lo decide un juez, y pagamos el justiprecio", ha dicho.