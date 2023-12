El Ayuntamiento de Mérida cerrará ejercicio de 2023 reduciendo su deuda a 13,8 millones

Ep.



El Ayuntamiento de Mérida cerrará el ejercicio de 2023 con una deuda de 13,8 millones de euros, 3,2 millones de euros menos con respecto a 2022, y prevé que esté amortizada antes de finales de 2025.



Así lo ha detallado la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, durante la celebración del Pleno de la Corporación Municipal este jueves en el Centro Cultural Alcazaba, durante la propuesta de actualización de precios que se ha aprobado por 14 votos a favor, del PSOE, y 11 abstenciones, de Unidas por Mérida, PP, X Mérida y Vox.



Durante este ejercicio han causado baja 3.113.590,45 euros en forma de proyectos que no han sido ejecutados, como es el caso de mobiliario urbano que se iban a colocar en los parques y jardines de la ciudad, que costaban más de 284.000 euros.



Tampoco se renovarán algunas áreas de juegos infantiles y saludables, cuyo importe era de 2,5 millones de euros, así como la obra de dirección de coordinación y seguridad que se iban a implementar en estos parques, cuyo valor era de más de 18.000 euros, ni se comprarán nuevos vehículos para el Parque Municipal del consistorio emeritense, que costaba 165.000 euros.



También ha causado baja 403.000 euros del remanente positivo de tesorería, que estaba pendiente por ejecutar, por lo que en total no se han ejecutado 3.517.354 euros, según ha indicado la edil, aunque se unirán al presupuesto de 2024 o al remanente positivo de tesorería para que puedan realizarse.



ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS



Por otro lado, se han sumado a los gastos del Ayuntamiento de Mérida una actualización y modificación de precios, como es el caso del contrato con la empresa de autobuses urbanos, Vectalia, 409.535 euros; mientras que el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, de la empresa Fomento, ha aumentado 248.180 euros.



Además, el contrato de mantenimiento de zonas verdes y jardines se ha modificado en 115.919 euros y el de alumbrado de la vía pública ha sido de 1.001.072 euros, ante esta modificación Yáñez ha explicado que se ha utilizado el remanente positivo de tesorería para darle dotación económica.



DEUDA



Al mismo tiempo, ha subrayado que se amortizarán 1.742.648 euros de préstamos antes del 31 de diciembre de 2023, por lo que el remanente positivo de tesorería, a esa fecha, se habrá ejecutado "casi con totalidad".



Concretamente, tras esta amortización, la deuda del consistorio emeritense se situará, a 31 de diciembre, en 13.800.000 euros que se amortizarán antes de finalizar el ejercicio de 2025.



29 MILLONES EJECUTADOS DEL REMANENTE



Durante su intervención, Yáñez ha señalado que de los 34 millones de euros de tesorería de 2022 se han ejecutado 29 millones que se han destinado a inversiones de diferente índole, como adquisición de vehículos, parques infantiles o asfaltados.



Ante esto, el edil del PP, Javi Gómez, ha destacado que en los barrios de "extrarradio" no se han ejecutado estas obras de parques y que desconocen "el motivo real" del porqué no se han ejecutado estos proyectos, además de la compra de vehículos o la renovación del parque urbano.



Mientras, la portavoz de Vox Mérida, Marta Garrido, ha subrayado que "últimamente" llevan al pleno "muchas modificaciones del remanente", por lo que con ello se demuestra la "desidia" de la Administración, ya que para la adjudicación de "cachondeo, conciertos, saraos" sí han tenido interés porque los "niños de Mérida se han quedado sin sus parques infantiles".



Por su parte, el portavoz de X Mérida, Miguel Valdés, ha señalado que dicha "actualización de precios" es la "justificación" que Yáñez realizó en el anterior pleno para defender que aumentasen el precio de las tasas municipales en la capital extremeña.



También ha destacado que se han utilizado tres millones de euros para actualizar los precios y le ha preguntado qué hubiera pasado "si no hubieran tenido el remanente positivo de tesorería" si tendrían que haber pedido un préstamo.



Asimismo, ha resaltado que para el alumbrado público hayan tenido que ajustar un millón de euros y ha recordado que hay zonas en la capital extremeña en las que hay cortes de luz o en las que la intensidad "no cumple con la normativa".



Por otro lado, el portavoz de Unidas por Mérida, Óscar Fernández, ha señalado que si no tuvieran las "privatizaciones de algunos servicios" el consistorio no estaría obligado a actualizar e incrementar los precios, ya que no abogan por la "privatización" sobre todo del mantenimiento del alumbrado y de autobuses urbanos.



ACTUALIZACIÓN POR VARIABLES DE LOS CONTRATOS



Ante esto, Yáñez ha respondido que esta actualización de los precios se deben a las variables de los contratos que están "comprometidos y adjudicados", como el mantenimiento de las zonas verdes, el autobús urbano, antes de la llegada de Rodríguez Osuna a la alcaldía en 2015.



En este sentido, la edil ha matizado que lo único que están haciendo es "cumplir con la ley" y con "lo que se recogió en aquellos contratos", por lo que no pueden incumplirlos porque son un gobierno "muy serio".



También le ha recordado a Valdés que se encontraba en el gobierno del PP que aprobó las condiciones de contratos a las empresas concesionarias de estos servicios públicos, por lo que esta actualización es una "consecuencia" de lo que adjudicaron y que el actual gobierno "responsablemente" están tramitando.



Además, ha reafirmado que aquellos proyectos que no han sido ejecutados se incluirán en el presupuesto de 2024 o en el remanente de tesorería en función de "los tiempos" del próximo año y que se continuarán con los trámites para que se puedan adjudicar, por lo que no se van a "decaer" ni "se dejará de ejecutar".



En relación con los proyectos, Yáñez ha asegurado que a finales de año estará lista la Ciudad de la Infancia, que se han construido más de 20 parques en diferentes barriadas en la anterior legislatura y ha apoyado a diferentes deportistas que han participado en altas competiciones.



SOLVENCIA ECONÓMICA



Al mismo tiempo, ha reafirmado que el consistorio tiene la "solvencia suficiente" económica, ha detallado que el ayuntamiento tiene 28 millones de euros en sus fondos para hacer frente a dichas facturas y a "todas las actualizaciones que haya que hacer".



Asimismo, ha subrayado que "jamás se ha hecho una inversión en Mérida como se ha hecho en los últimos años", ya que se han destinado más de 95 millones de euros para la capital extremeña, procedentes del Gobierno de España.



A esta cifra ha sumado los 29 millones de euros ejecutado del remanente positivo de tesorería de 2022, los fondos europeos y las subvenciones de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, por lo que en total se ha invertido casi 130 millones de euros.