El Consorcio Festival de Mérida en actividades de Dancing Histor(y)ies en Volos, Grecia

El Gerente del Consorcio Patronato Festival Internacional Clásico de Mérida, Pedro Blanco, participa en las acciones organizadas dentro de este proyecto en la localidad griega de Volos.

Cabe recordar que, Dancing Histor(y)ies es un proyecto co-financiado en el marco del programa "Europa Creativa", que se centra en la promoción de espacios arqueológicos a través de las artes escénicas, a partir de la definición de un modelo innovador, eficaz y replicable, para la mejora de los sitios culturales que implique activamente a las comunidades locales en la producción artística y el disfrute consciente del patrimonio, promoviendo también la participación y circulación internacional de artistas europeos.

Concretamente, el proyecto Dancing Histor(y)ies, coordinado por la entidad italiana “Associazion e Enti Locali per Ie Altivité Culturali e di Spelta cola” involucra a 13 instituciones de 11 países europeos diferentes con una larga experiencia en la gestión de sitios patrimoniales, artes escénicas y producción de danza, investigación y formación, así como en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos financiados por la UE.

El Consorcio Patronato del Festival de Mérida es uno de los socios institucionales del proyecto, es decir, uno de los socios que gestionan los sitios patrimoniales y las actividades de mejora.

Los socios institucionales son:

- Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (IT)

- Consorcio Patronato del Festival de Merida (ES)

- I Borghi Srl (IT)

- Arheoloski Institut (RS)

- Etaireia Koinonikis Paremvasis kai politismou - EKPOL (GR)

Los socios artísticos (Compañias de danza) son:

- 420PEOPLE (CZ)

- Polski Teatr Tanca7Polish Dance Theatre (PL)

- Fondasiya Art Link (BG)

- Aloni & Brummer Productions AB/ Il Dance (SE)

Los socios técnicos (Socios con competencias específicas en investigación, formación, dramaturgia y desarrollo territorial) son:

- Technologiko Panepistimio Kyprou (CY)

- Asociación AEI Cluster del Turismo de Extremadura (ES)

- Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete/KOME (HU)

- Mapa das Ideias (PT)

EL PROYECTO

El proyecto incluye actividades que se llevarán a cabo, a lo largo de 2023/2024, con vistas a la preparación de la primera edición del Dancing Histor(y)ies Festival y que se replicará en 2025, durante la segunda edición del festival.

- Arranque del proyecto (Kick Off)

- Actividades de investigación

- Aprendizaje entre pares

- Visitas de estudio

- Coproducción artística (talleres y residencias)

- Festival y actividades paralelas fuera del festival (Off Festival)

¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA?

Arranque del proyecto (Kick Off) Dancing Histor(y)ies se presentó en Chipre el 6 de abril de 2023 en la Universidad Tecnológica de Chipre.

Representó una oportunidad para promover y apoyar el proyecto en su dimensión socioeconómica asociado al desarrollo local.

Presentación durante el NID

Durante NID Platform 2023, el evento sectorial que reunió en Cagliari (Cerdeña) a compañías de danza italianas y actores nacionales e internacionales del 30 de agosto al 2 de septiembre, se llevó a cabo la presentación oficial de Dancing Histor(y)ies.

Fue una oportunidad para que los socios del proyecto explicasen los fundamentos y objetivos del proyecto desde el enfoque del Festival Dancing Histor(y)ies, que se llevará a cabo, durante el verano de 2024, en los 5 sitios arqueológicos seleccionados

Visitas de estudio

En junio de 2023, comenzaron las Visitas de Estudio, en las que las compañías de danza (socios artísticos) han visitado localidades

seleccionados con patrimonio histórico y cultural, con la intención de entender el contexto e inspirarse. Los socios artísticos han visitado hasta ahora Viminacium (SB), Mérida(ES), Tharros y Ostia Antica (IT).

Investigación

Se acaba de finalizar la investigación realizada para definir el modelo Dancing Histor(y)ies. Esta tarea ha sido realizada por la Universidad de Chipre, con el apoyo del resto de socios.

El Modelo contiene líneas o ejes para orientar en la gestión y puesta en valor de sitios arqueológicos a través de procesos artísticos y participativos.

A partir de la definición del modelo, cada espacio arqueológico trabajará individualmente para adaptarlo a su territorio, decidiendo sobre qué áreas temáticas trabajará e involucrará a sus comunidades locales.

PRÓXIMOS PASOS

Los próximos pasos del proyecto serán:

- La definición del Modelo para la implicación de las comunidades en la valorización de sitios arqueológicos.

- La elección de empresas para cada sitio arqueológico.

- El lanzamiento de talleres dentro de los sitios, en los que las empresas trabajarán junto con las comunidades locales.

- El inicio de la cooperación entre los sitios y los actores locales, para identificar estrategias y acciones a implementar, durante 2024, para la participación de las comunidades en actividades participativas, de conocimiento y de aprovechamiento de los sitios.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un respaldo de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.