Llega al FCIMérida la tercera participación de Wim Wenders con Perfect Days

Este jueves, 23 de noviembre, a las 21:00 horas se estrena en la Sección Oficial de la XVIII edición del Festival de Cine Inédito de Mérida la película japonesa Perfect days, del director Wim Wenders, que se podrá ver también el viernes 24, a las 18:30 horas, en los Cines Victoria.

Este filme narra la historia de Hirayama, quien trabaja limpiando los aseos públicos de Tokio. Le gusta llevar una vida sencilla y una rutina diaria muy estructurada. Le apasionan la música, los libros y los árboles, que le gusta fotografiar. Sin embargo, su pasado está a punto de resurgir a través de encuentros inesperados.

Así pues, se trata de una reflexión "conmovedora y poética" sobre la búsqueda de la belleza en la vida cotidiana, según informa Cine Club Forum en una nota de prensa.

La cinta se presentó en el Festival de Cannes – Sección Oficial a Concurso – Premio Mejor Actor: Kôji Yakusho. Además, es la película elegida por Japón para el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Se trata de la tercera participación de Wim Wenders en el FCIMérida (PINA 3D Clausura 2011, La Sal de la Tierra, Clausura 2014).

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Wim Wenders (Düsseldorf, Alemania. 1945) se labró su prestigio gracias a películas como Alice in den Städten (Alicia en las ciudades, 1974), Der amerikanische Freund (El amigo americano, 1977), Paris-Texas (1984), Palma de Oro en Cannes y presentada en la Sección Oficial de San Sebastián, o Der Himmel über Berlin (El cielo sobre Berlín, 1987), premio al mejor director en Cannes.

También ha sido nominado al Oscar al mejor documental por Buena Vista Social Club (Sesiones Especiales, 1999), Pina (Perlak, 2011) y The Salt of The Earth (La sal de la Tierra, 2014), Premio del Público en el Festival de San Sebastián, del que fue presidente del Jurado Oficial en 2002 y al que regresó en 2017 para inaugurar su Sección Oficial con Submergence (Inmersión).

Además, Perfect Days recibió en Cannes el premio a la mejor interpretación masculina (Koji Yakusho) y es la primera película escogida por Japón para representar a su país en la carrera por el Oscar a la Mejor Película Extranjera no dirigida por un japonés.